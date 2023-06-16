MIRROR限定店開幕 鏡粉吐苦水呻換飛條款「辣」

【明報專訊】《MIRROR WE ARE POP-UP STORE》昨日起在尖沙嘴舉行為期一個半月，首7日開放予同日已遞交MIRROR演唱會補場門票人士；其餘日子開放予公眾。店內有3套不同配搭的周邊產品，包括Boxset、Postcard set及Tee等。中午12時開店，安排尚算有秩序，未出現擠擁情况。

MIRROR官方歌迷會「MIRO」會員阿Phy特別來換票，姜糖（姜濤粉絲暱稱）的她大吐苦水稱買了3場去年MIRROR紅館演唱會門票，其中一場坐第5行，十分擔心換票後被安排坐較後位置，「職員給一張紙證明已收了我的門票，博覽館那張飛遲些先有，但未知位置，條款十分『辣』，確認門票後，填錯資料是你的問題，還有無論派什麼門票都無得選擇，已預料不會給回原位，不用坐『山頂』已很好」。阿Phy稱MIRROR演唱會門票難買，續會MIRO是想買個機會，但預了買不到。期望MIRROR公司有何改善？她說：「算啦，對他們已沒有期望，沒有期望就沒有失望。」

MIRROR上月底舉行3場《Hi MIRO！見面會》，官方歌迷會將舉辦《Hi MIRO！SEE U ZOOM網上見面會》，每次邀請幾名MIRROR成員透過互聯網與粉絲見面、傾偈玩遊戲。

記者：陳釗