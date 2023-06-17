【開箱】《閃電俠》 獻給DC超級英雄迷的情書

【明報專訊】以「百煉成鋼」形容DC超級英雄片《閃電俠》（The Flash）可謂貼切不過，由映期遇上疫情一再延遲、電影公司高層換人後推倒「DC電影宇宙」（簡稱DCU）重來，到男主角艾薩米勒（Ezra Miller）去年屢次犯事導致本片幾乎胎死腹中等，黑暗過後終見黎明，電影昨日在美國開畫，優先場票房收近900萬美元（約7000萬港元）相當不俗，影評網站「爛番茄」觀眾好感度亦錄得87%佳績，有外國影評人更以「史上最佳超級英雄片之一」形容本片，雖不中亦不遠了。

為救父母改寫歷史

《小丑回魂2》安迪慕式提（Andy Muschietti）執導，艾薩米勒、米高基頓（Michael Keaton）和莎莎哥利合演《閃電俠》，故事取材自同名漫畫的經典大事件「閃點」（Flashpoint），講述艾薩米勒飾演「閃電俠」巴利，為了改變童年時目睹母親遇刺身亡、父親含冤入獄的悲慘下場，決定運用他的超能力回到過去，雖然達到目的，卻改寫了未來，更被困在氪星人薩德將軍（米高山倫飾）毀滅地球的一天。在這個扭曲了的時空裏，沒有熟悉的「正義聯盟」伸出援手，只能向素未謀面的超級英雄求助。

電影以閃電俠、「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）及「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）聯手解決葛咸城一場特大災難揭開序幕。巴利每日忙於保衛地球，亦為父親冤案上訴無望感苦惱，他在懷愐過去之際，突然靈機一觸，嘗試以超越光速的「神速力」改變時間線，從而回到過去，既可阻止母親遇襲，父親亦毋須因此遭誣告殺妻。

巴利拒絕聽從蝙蝠俠勸戒，一意孤行最終如願以償，他透過改變歷史，令雙親避過一劫，卻不知道時間因此扭曲，導致多重宇宙陷入崩潰邊緣，後果嚴重得遠超他的想像。

一片雲集3蝙蝠俠

電影以穿越時空為主題，其中一幕講到巴利重遇18歲的自己，後者提到在他的世界裏，電影《回到未來》主角並非米高霍士（Michael J. Fox），而是《妙不可言》男星艾力史杜斯（Eric Stoltz），巧妙地利用差不多40年前米高接替艾力演出的秘聞，用作區分閃電俠破壞時間線前後的差別，可見編劇心思，令人會心微笑。

巴利被困18歲的時空，撞正薩德將軍人侵地球，心知孤掌難鳴，於是想向其他超級英雄求救，但原來這個世界裏，蝙蝠俠已非他在《正義聯盟》認識的賓艾費力版本，而是1989年演出《蝙蝠俠》的米高基頓，更令粉絲感驚喜的是，片尾壓軸登場的1997年《蝙蝠俠與羅賓》佐治古尼（George Clooney），一片雲集三代蝙蝠俠的橋段，雖然在Marvel舊作《蜘蛛俠：不戰無歸》早已出現「三蛛同堂」的震撼畫面，但對熟悉DCU的影迷來說，有關安排正是獻給忠實粉絲的最佳情書。

（明日再續）

上映日期：6月15日