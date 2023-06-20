【開箱】《偶像漩渦》賣弄色情 模糊舞台殘酷焦點

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jennie首次拍劇，即選擇了美國製作的《偶像漩渦》（The Idol），伙拍《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）及加拿大男歌手The Weeknd主演，還有《毒癮女孩》森里雲遜（Sam Levinson）身兼編導監3職，本月4日在香港HBO Go及NowTV 115首播，遭狠批賣弄色情，在爛番茄影評網站專業評分只有27%，觀衆好感度稍高，錄得58%。此劇是否真的如坊間所言只是以偶像包裝的3級片？

尊尼狄普女兒表現不錯

《偶像漩渦》故事講述人氣女歌手Jocelyn（莉莉露絲狄普飾）母親因癌症逝世，本來正舉行巡迴演唱會的她崩潰，巡唱腰斬，被迫暫別樂壇休養。復出後Jocelyn希望重奪美國最性感女歌手美譽，卻難抵壓力；此時認識了夜店老闆Tedros（The Weeknd飾），對方逐步操控其生活。

在樂壇打滾多時的The Weeknd最早提出開拍《偶像漩渦》，除了主演，亦有份監製、參與編劇及故事部分。此劇只有6集，截至昨天已播出一半，不知道現在的劇情發展、表達手法，跟The Weeknd原意是否相同。單以演出而言，The Weeknd不知道為什麽願意扮演Tedros這角色，就連森里雲遜也說此角是個惡棍，雖然得到夢寐以求生活、音樂事業，但本身毫無才華，才會十分重視外表，對人也充滿計算。劇中他再見Jocelyn時，便多次對鏡綵排，應該用怎樣的語調稱呼對方「天使」，只有脆弱的Jocelyn才看不出圈套就在面前。正因為Tedros邪惡，其實更需要一個外形討好而陰沉的人來飾演，The Weeknd並非合適演員。尤其由首集到第3集他跟Jocelyn的交歡戲多不勝數，扮演Jocelyn的莉莉露絲狄普由一出場拍硬照已露點，之後多幕袒胸露臂，近乎裸體，相比之下The Weeknd惜肉如金。

莉莉露絲狄普身為星二代，在網絡世界被稱為nepo baby（意指靠父母庇蔭或家族光環而獲得很多資源），其實表現不錯。有一幕講述Jocelyn要拍攝新歌MV，是其復出頭炮，她十分緊張，既在創意方面受制於唱片公司高層Nikki，被教訓當日巡唱她崩潰失場，公司損失重大，Jocelyn怕連累他人的個性即時現形，決定好好跳完這一幕，本來完美完成，結果鏡頭沒對焦，她被迫重頭跳過。此時無論體力與精神，Jocelyn已到臨界點，工作人員發現她自殘大腿內側的傷口再次流血，高跟鞋下的腳趾也傷痕纍纍，她在場茫然喊「媽媽」，嚇壞工作人員，唯有停工讓她回家休息。這一幕莉莉露絲把神經質、將近崩潰、脆弱與強裝堅強的複雜情緒，掌握準確；為了演好偶像歌手一角，應曾苦練跳舞，腹肌隱約可見，都是沒有付出不可能成就的結果。Jocelyn可能再次崩潰，也留下伏筆，Nikki需要Plan B，於是問很有潛質的舞蹈員Dyanne（Jennie飾）會否唱歌，着她另外拍攝MV，隨時補上。隨後也揭示Dyanne與Tedros原來早已認識，帶Jocelyn到後者夜店玩其實是合謀設局。

女主角經歷似Britney Spears

舞台上萬千寵愛的偶像，現實中可能不堪一擊，像Jocelyn，才會被Tedros乘虛而入。第3集進駐她家後，Tedros第一件事便解僱Jocelyn的廚師，而且給他一記耳光，已中了Tedros圈套的Jocelyn，不敢反抗，Jocelyn的好友兼助手Leia亦然，只能偷偷打電話告訴Jocelyn的經理人Destiny和Chaim求助。昨日播出的第3集，也揭露雖然Jocelyn說母親逝世後不知所措，她卻對Tedros及其員工透露，一直遭受母親虐待，諸如沒記好歌詞與舞步，母親就會用梳子打她。Chaim說Jocelyn年僅11歲表演已光芒四射，天生吃這行飯，但原來圍繞她身邊的每段關係都有害，不管母女還是男女之間。Jocelyn自言除了唱歌跳舞，不懂其他，只是從創作總監、唱片公司高層、巡迴演唱會公司代表、MV導演，她都難以信任。

不知道編劇寫人物角色時參考的對象是誰，面對名利場的殘酷與現實，在樂壇的高低起跌，Jocelyn很容易讓人想起紅極一時、曾精神崩潰後受家人長期監管的Britney Spears，可惜劇中的色欲戲、挑逗舞姿，都模糊了這本可好好發揮的焦點。