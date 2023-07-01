【開箱】《我們離婚吧》 仲里依紗諷刺女星出軌 松坂桃李惡搞選舉政治

【明報專訊】《流浪之月》松坂桃李與《今際之國的有栖》仲里依紗合演影視串流平台Neflix日劇《我們離婚吧》，剛於6月22日上架，講述夫妻二人雖已沒有感情，但礙於各種因素，令他們不能即時離婚的故事。新劇由《我家的故事》宮藤官九郎及《星降的夜晚》大石靜聯手創作，《逃避雖可恥但有用》金子文紀執導。劇集內容豐富，不單探討夫妻關係，更透過議員及演員的角色身分，諷刺日本政壇及藝能界百態。

撞正廣末涼子醜聞

《我們離婚吧》講述任職議員的東海林大志（松坂桃李飾）自小在溫室長大，腦袋並不靈光，經常口不擇言，政壇形象一般。其妻黑澤由依（仲里依紗飾）憑晨間劇《小巫女》爆紅的一線女星。二人貌似理想夫妻，其實感情極差。

事緣數年前，大志遭八卦雜誌爆料，他跟電視台女主播當街咀嘴，令夫妻感情出現裂痕。他倆除了網上直播時偶爾對話，私下甚少溝通，平時也分房而睡。一直不肯離婚，只為顧及形象與工作。直至二人各有外遇，大志搭上女主播櫻子（織田梨沙飾），由依則愛上無業遊民加納恭二（錦戶亮飾），夫妻決定離婚，並為達到目標而努力。

《我們離婚吧》全劇共分9集，節奏也算明快。故事以離婚及不倫戀作主題，不禁令人聯想起廣末涼子的醜聞，例如劇中提到女演員離婚，隨時向廣告商賠償數億日圓，還會失去扮演賢妻良母的角色。事實上，涉及離婚及不倫戀的日劇多不勝數，《我們離婚吧》最大賣點是把選舉政治加入其中，令內容更豐富。

參選成功就可離婚

由依出生在複雜家庭環境中，母親崇尚不婚生活，卻為不同男人生兒育女，面對多個同母異父的兄弟姊妹，令她渴望擁有屬於自己的溫暖家庭。當由依遇上大志，看到對方熱愛家鄉，落力拉票的樣子，深信對方會給自己幸福。直至大志出軌醜聞曝光，她擔心離婚後遭廣告商索償，唯有假扮恩愛夫妻。

某日由依在彈珠店遇上恭二（錦戶亮飾），後者自稱藝術家，她被浪子性格吸引，繼而秘密交往。大志答應「助我參選成功就離婚」，由依積極助選，其間發現自己懷孕，不得不重新檢視自己的感情去向。

劇中加插不少惡搞藝能界的笑話，例如由依的代表作是《小巫女》，擺明是向宮藤官九郎編劇的《小海女》致敬；由依所屬事務所的辦公室，放滿她主演作品的海報，包括《愛的不整脈》、《餘命4、50年的花嫁》、《君的那霸》及《女狼的血》等，明顯影射《愛的迫降》、《生命最後一個月的花嫁》、《你的名字》及《狐狼之血》。劇中一幕講述由依接拍深宵劇《先別管什麼談情說愛了，我想吃妳煮的雜燴粥》，也惡搞韓劇《金秘書為何這樣》的「霸道總裁」誇張情節，十分搞笑。

松坂桃李表現出色

除了談情，還有選戰。大志出身愛媛縣，已故父親是當地議員，大志繼承選票，踏上政治之路，因此背負「世襲議員」負面稱號，又一直依賴演員妻子的名氣，加上為人愚笨，是個不學無術「裙腳仔」，政治事業岌岌可危。松坂桃李扮演天真、率直又懶散的大志，演活小男人角色，並不惹人討厭，看着他逐漸成長亦很有趣。劇集中後段講到大志要向選民解釋愛媛縣興建病毒研究所的原因，不僅是承繼父親遺願，也是為了日本不再受到新冠病毒等威脅。

劇中飾演大志的選舉勁敵想田豪（山本耕史飾），專攻年輕選民，大志則靠鄉親父老支持，想田豪拉攏櫻子倒戈為他助選，營造緊張的選戰氣氛。其他配角的設定亦算有趣，例如大志母親東海林峰子（竹下景子飾）、秘書早乙女五郎（尾美利德飾）、代表律師印田薰（板谷由夏飾）等，人物雖多但不混亂，而且帶點浮誇的演繹方式充滿喜感。