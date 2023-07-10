《兒凶：血色大門》劣評無阻開畫登頂

【明報專訊】《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜（Patrick Wilson）主演的《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）上周五（7日）在美國開畫，雖然在爛番茄評論網站專業評分只有不及格的37%，但觀衆好感度超過七成，結果連同周四優先場開畫日收1520萬美元（1.18億港元），踢走映期踏入第2周的《奪寶奇兵：命運輪盤》，成為票房冠軍，《奪》片上周五單日收760萬美元，累計1.02億美元。美國國慶日上映、講述解救被販賣兒童的《Sound of Freedom》成績亦不錯，截至本月7日上映4天累收2726萬美元，位列季軍。

王寶強《八角籠中》內地稱冠

內地票房方面，根據貓眼專業版實時票房昨晚截至9時資料，文詠珊有份主演的懸疑片《消失的她》終讓出冠軍寶座跌落第2位，累收衝破30億人民幣大關，僅次於張藝謀執導《滿江紅》（45.4億人民幣），以及劉德華有份主演《流浪地球2》（40.2億人民幣），暫列2023年票房季軍。上周五開畫的《八角籠中》，《天下無賊》王寶強自導自演，取材自四川涼山格鬥孤兒事件，4日累收8.6億人民幣，成為票房冠軍。3D動畫《長安三萬里》上映兩天，累計近2億人民幣，位列第3。集合郭富城、古天樂及劉青雲主演的《掃毒3：人在天涯》，上映4日收1.73億人民幣排第4位。