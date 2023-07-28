【開箱】《火燒御手洗家》永野芽郁化身復仇女神

【明報專訊】韓國近年盛產復仇劇，《黑暗榮耀》、《模範的士》及《財閥家的小兒子》叫好叫座，日劇亦不甘後人，影視串流平台Netflix新劇《火燒御手洗家》本月13日上架，推出兩周即登上Neflix最受歡迎非英語節目亞軍，暫時成為今年最佳收視的Netflix日劇之一。

豪門縱火案的秘密

《火燒御手洗家》講述富裕的御手洗家，世代經營醫院。13年前，女主人臯月（吉瀨美智子飾）懷疑縱火燒毁大宅，離婚後帶同女兒杏子（永野芽郁飾）及柚子（恆松祐里飾）離開御手洗家，事隔多年仍為火災而自責，身心飽受折磨，最終失去記憶，留院接受治療。杏子深信母親冤枉，長大後化身女傭潛入御手洗家，接近繼母御手洗真希子（鈴木京香飾），企圖蒐集後者犯罪證據。

杏子易名「山內靜香」到御手洗家工作，意外發現兒時單戀對象、真希子與前夫所生兒子御手洗希一（工藤阿須加飾），如今變成隱蔽青年。杏子利用希一感情，協助調查縱火案，結果被真希子發現，一度解僱杏子，其後再度獲聘。在調查過程中，杏子獲得柚子、希一及好友Claire（北乃綺飾）協助，蒐集情報之餘，不忘輔導希一，讓他重新與外界接觸。另外，杏子在御手洗家發現母親當年使用過的物品，暗中取回希望刺激母親逐漸恢復記憶。

另一方面，柚子結識真希子次子兼醫科學生御手洗真二（中川大志飾），並透過後者與父親御手洗治（及川光博飾）重聚，但被真希子發現，御手洗治只好背叛柚子。杏子為此責備父親，其間從護士長市原美津子（濱田麻里飾）口中得悉，真希子一直監視御手洗治在醫院的一舉一動。

劇集改編同名漫畫

杏子發現真希子盜用母親的網上身分，以及縱火案的證據，幸獲希一幫忙設局，在御手洗治面前，揭開真希子真面目，但因御手洗治不想影響醫院聲譽，再次背叛皐月母女，替真希子辯護。對前夫死心的皐月決定公開真希子的秘密，終使御手洗家名譽掃地。後來御手洗治指證真希子是縱火犯，她跟希一向警方自首，原來母子倆為了保護當年只得7歲的「兇手」真二，一直隱瞞至今。

《火燒御手洗家》改編自同名漫畫，全劇共分8集，以復仇為主線，13年前發生火警，杏子看到真希子偷笑，因此認定對方就是兇手。事實卻是，真希子與臯月情同姊妹，前者原是單親媽媽，獨力撫養兩子，因為出身貧窮，羨慕後者的豪門生活，刻意模仿臯月的衣著與行為，成為縱火動機。復仇主線鋪排緊密，可是杏子並沒摧毁真希子的意圖，一心只想尋找縱火證據，拯救母親身心，令觀眾失去「大仇得報」的快感，而揭穿兇手身分的反轉情節，也令人有爛尾的感覺。

兩女主角表現出色

《火燒御手洗家》題材豐富，包含親情、愛情、網絡紅人等不同元素，角色設定亦有趣，扮演真希子的鈴木京香，霸氣主宰全劇，角色亦最搶眼。真希子與御手洗治再婚後，進軍網絡世界，成為人氣主婦。她攻於心計，懂得利用社交媒體，躋身上流社會。劇中提到御手洗家族經營醫院，御手洗治的3位姊姊極勢利，臯月離婚前經常被欺凌，真希子懂得利用網絡人氣，成功壓制她們。

另一女主角永野芽郁表示同樣出色，絲毫不被鈴木京香氣場壓下，她收起招牌式甜美笑容，鍥而不捨在御手洗家蒐集證據，且在調查過程中，並沒感情用事，令人刮目相看。