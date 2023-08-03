【開箱】《最好的教師》 松岡茉優為自救變身熱血老師

【明報專訊】日本NTV電視台2019年播出《3年A班》，講述菅田將暉飾演的美術科老師，為解開學生自殺謎團，將3年A班29名學生困起來做人質，要求他們供出兇手，當年叫好叫座，最高收視15.4%。NTV今季新劇《最好的教師》，屬同類型題材，加插奇幻情節，講述老師死前一刻回到過去，追查班上哪名學生是謀殺她的真兇。

老師被殺回到過去尋真兇

《最好的教師》沿用《3年A班》製作班底；《小偷家族》松岡茉優與《契爸唔易做》天才童星蘆田愛菜扮演師生。故事講述九條里奈（松岡茉優飾）是鳳來高校3年D班班主任，教授化學科。時代轉變，學生與家長愈來愈喜歡投訴，關心學生變成「多管閒事」、「干擾私生活」，九條里奈對學生問題遂「隻眼開、隻眼閉」，敷敷衍衍完成一個學年。3年D班畢業禮當天，她突然被一名學生從學校4樓推下，墮樓期間看到兇手是自己任教的3年D班學生。準備踏入「鬼門關」的九條里奈，瞬間穿越時空，回到一年前開學禮當天。九條里奈在教室面對一年後會殺死她的30名學生，為了拯救自己，決定好好面對學生問題，企圖改變歷史。

《最好的教師》不算新穎，藉着回到過去改過自新，類似題材，東西方影視作品不缺。此劇主線是透過尋找真兇的懸疑情節，帶出師生問題，又涉及校園欺凌、家暴等議題。《最好的教師》至今播出3集，拍攝手法也談不上新鮮感，即使內容貼近生活，依然犯下日劇過多說教場面的弊病，以及頻頻重複老師遇害的畫面。

九條里奈確認自己穿越時空回到一年前，馬上設法拉近與學生之間的關係，她想用「陪伴」、「幫忙」方式改變學生，向他們說：「有什麼能幫忙，儘管開聲。」怎料學生開始戲弄老師，要求她搬椅子、幫忙寫報告，甚至向她借錢等。九條里奈經過一輪打擊，才醒覺「陪伴」、「幫忙」的方法已過時，她決定與學生正面對決，用與別不同的方法，改變師生命運。

九條里奈選擇先向優異生鵜久森葉（蘆田愛菜飾）埋手。九條里奈回到過去之前，早已察覺鵜久森葉被同學欺凌，並中途輟學。九條里奈在班房設置偷拍鏡頭與偷聽器，當眾揭發欺凌事件。九條里奈讓鵜久森葉在全班同學面前說出被欺凌的感受，後者哭着說由於在社交媒體獲得關注，遭同學妒忌、辱罵及排擠，她為了不讓父母憂心而默默承受，開始害怕上學，只希望過平凡的學生生活。鵜久森葉的真情剖白後，雖然無法改善與同學之間的關係，卻拉近了與九條里奈的距離。鵜久森葉自此成為九條里奈的「線眼」，負責觀察其他學生動向，協助老師逐一解決問題。

蘆田愛菜喊戲大曬演技

松岡茉優扮演聰明機智的老師，角色討好。童星出身的蘆田愛菜，現年19歲，近年考入日本著名慶應大學，蔚為佳話，加上形象健康，一直是廣告商寵兒。今次扮演乖巧優異生，首集哭着剖白被欺凌，展現成熟演技。除了蘆田愛菜外，其他扮演學生的演員也薄有名氣，包括AKB48成員本田仁美、HKT48的田中美久、《母子逆緣》男星奧平大兼、《相撲聖殿》寺本莉緒，還有最近聲演宮崎駿動畫《你想活出怎樣的人生》的山時聰真。後者的故事是第3集主線；山時聰真飾演的瓜生陽介成績優異，有條件升讀大學，但他來自單親家庭，環境不佳，課餘時間兼職掙錢養家，母親卻將生活費揮霍買名牌。當年《3年A班》扮演學生的，像永野芽郁、片寄涼太、上白石萌歌、今田美櫻、福原遙、森七菜等，如今已獨當一面在不同劇集擔正，《最好的教師》會否重複這成功方程式，學生的演出值得關注。