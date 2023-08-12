疑似六毫子指團隊產生不能磨滅打擊 微辣宣布暫停更新 豪Dee獨立發展

【明報專訊】YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）上月輕生，生前撰長文爆出被舊愛兼微辣藝人加葱強迫墮胎後抑鬱，以及被舊同事欺凌，之後品牌紛紛跟微辣割席，微辣旗下藝人霍哥、阿泰、加葱、卡特等亦相繼宣布離隊。事件連日來不停發酵，前晚微辣的官方Instagram宣布頻道暫停更新。創辦人六毫子（陸志豪）從未回應「欺凌事件」，昨日有疑似六毫子撰寫內部通告流出，指今次停止更新的決定，是因為這宗悲劇對團隊上下都產生不能磨滅的打擊，聽了不少同事的意見及討論後，大家都需要時間讓思緒沉澱，反省過去的不足，以及思考微辣未來的路。至於家姐佩男終於發千字文道歉，但網民堅拒收貨，更爆粗怒斥兩姐妹貓哭老鼠。

娛樂組

頻道微辣前晚在官方社交平台上正式宣布暫停更新，以黑底白字寫上：「感謝大家十年來的陪伴 微辣頻道現會暫停更新 我們非常抱歉 各位珍重」，同時亦流出一張疑似微辣創辦人及CEO六毫子向內部職員發出的信件，內容提到今次停止更新的決定及詳情，首先指自己作為Jane的朋友，對於她突然離世，非常難過，看到不少同事因為這個悲劇而捲人公眾爭議，面對猛烈抨擊，感到非常痛心， 他說︰「過去兩星期，我有仔細聆聽社會上不同的聲音和意見，當中雖然有毫無事實根據的指控，但亦有不少意見和提醒，值得我和領導團隊反省。」

「今次悲劇的教訓實在太大」

文中提及個別同事、藝人近日受到很多網絡言論攻擊，情緒受到很大困擾，請大家不要再就這個悲劇爭論，尊重已經離開的朋友和她的家人。又指自己是團隊的負責人，輕視了負面情緒可以造成的傷害，今次悲劇的教訓實在太大。這宗悲劇，對團隊上下都產生不能磨滅的打擊，而對於微辣的將來，聽了不少同事的意見，亦跟董事、管理層有深入的討論，大家認為需要時間去讓思緒沉澱，反省過去的不足，以及思考未來的路，決定取消原定於8月舉行的10周年演出，微辣頻道亦會暫停更新。至於藝人同事，在這段期間可以自由決定工作和發展方向。

豪Dee：不得不暫時遠離網絡

微辣暫停更新，網民關心成員豪Dee的出路，他是團隊中受歡迎的一人，傳他拍3分鐘短片叫價15至17萬元。自阿晶離世後，豪Dee昨晚首度在社交平台開腔並公布去向，表示日後會以個人身分獨立發展演藝事業。

豪Dee寫道：「很多觀眾接觸我都是為了快樂，然而悲劇發生後，哀傷的負能量令大家飽受苦痛折磨，我也很難過，面對海量般的言論及信息，我不得不暫時遠離網絡，回歸現實哀悼逝者，調適身心。有事公告：日後我將會以個人身分獨立發展演藝事業，慎終如始，繼續為大眾之樂而樂。」

佩男發文道歉 網民斥貓哭老鼠

阿晶自揭被欺凌走上盡路，令微辣社交網站及成員被網民洗版式鬧爆，參與「喊相」事件藝人先後澄清，指發起人的卡特已宣布離開微辣，但六毫子仍未有為事件回應，令網民極度不滿。至於一直否認有欺凌阿晶的兩姊姐妹佩男和思男，後者先開直播澄清，但想洗白卻愈描愈黑，令網民更反感。

相隔多日，家姐佩男亦在社交平台發千字文道歉，聲稱兩姊妹正在活在自責和反思中，以後會更加謹言慎行，希望大眾能夠重新認識她們。網民同樣拒收貨，更怒斥兩姊妹，指她們根本不是真心為事件道歉，斥「就係你呢啲人做嘢唔諗後果，出事就出埋啲貓哭老鼠文，人都走埋，同我講呢個對你嚟講係教訓，好心做人咪咁肉酸」、「一句真誠完整既道歉，原來真係好難」。