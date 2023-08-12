【開箱】《換命天堂》 窮人「賣命」誰得永生？

【明報專訊】德國科幻驚慄片《換命天堂》（Paradise）7月27日在影視串流平台Netflix上架，連續兩周成為非英語電影收視冠軍，雖然叫座卻不叫好，在「爛番茄」影評網站專業評分和觀眾好感度都只有50%左右，證明概念有趣、畫面可觀、演員表現尚佳，仍無法彌補劇情空洞、故事虎頭蛇尾的缺陷。

主角埋決裂伏線 悲劇收場

反烏托邦電影如《22世紀殺人網絡》及《飢餓遊戲》等系列，多以虛構或架空時代背景，實行借未來諷今，《換命天堂》亦不例外，故事以不久將來出現「以壽命換取金錢」的無良企業為背景，窮人或難民只能透過「賣命」改善生活質素，上流社會或精英分子則借此機會延續青春，達至長生不老。

俗語所謂「殺人填命，欠債還錢」，在《換命天堂》的世界觀裏，欠債不用還錢，因為填命更有意義。電影由柏林生命科技企業「永望」播放宣傳短片揭開序幕，透過行銷畫面，直搗故事核心，該公司以「捐贈」時間為名，販賣「壽命」為實，《頭號公敵》男星Kostja Ullmann飾演永望的「捐贈業務員」麥斯，憑藉出色口才加上利誘，令難民營少年捐出15年壽命，換取70萬歐元報酬，麥斯從中賺得豐厚佣金。

《無主之作》女星Marlene Tanczik扮演麥斯妻子愛蓮娜，為向銀行借錢買樓，於是隱瞞麥斯，以壽命作抵押品，其後寓所失火，保險公司拒賠，銀行要求他倆立即還清巨額貸款，她因無力償還，被迫交出38年壽命抵償。另一方面，反對販賣壽命的激進組織「阿當集團」派遣臥底潛入永望大樓，槍殺十多名客戶，此事令公司CEO泰森勃然大怒，同時亦動搖了她在永望的地位和聲譽。

麥斯眼見愛妻一夜白頭，更因此而流產，二人傷心欲絕，為了重獲青春，加上他曾哀求泰森幫忙而不得要領，一怒之下決定展開復仇行動，先聯絡黑市醫生，準備換命手術，再綁架泰森，誓要從她身上取回38年壽命，豈料陰差陽錯，人質變成泰森女兒，到底應該錯有錯着，繼續行動？抑或趁機收手，回頭是岸？夫妻未能取得共識之餘，更埋下決裂伏線，最終悲劇收場。

製作水準媲美荷李活大片

《換命天堂》把老生常談的「時間就是金錢」，變成一篇黑色成人寓言，故事概念有趣，電影的前半部分亦拍得流暢，無論是麥斯、泰森、愛蓮娜及其父母等人的立場明確清晰；直至愛蓮娜變老，麥斯憤而報復，劇情逐漸失控，更偏離批判原意，最終淪為虎頭蛇尾，不是不可惜的。

翻查多個電影網站，均未見透露《換命天堂》製作費數字，估計並非億萬巨製，然而幕後投放在美術設計和電腦特技的資源應該不少，近未來世界的周邊環境相當逼真，永望大樓的裝修、麥斯夫婦的寓所，甚至他們使用的手機等道具，都跟荷李活大片水準相若，有助觀眾投入劇情。

男主角Kostja Ullmann扮演麥斯戲分最重，角色描寫亦最立體，他由唯利是圖而埋沒良心的捐贈業務員，到目睹妻子失去嬰孩及數十年青春的錐心之痛，切身感受到「他朝君體也相同」的報應，然後為報仇而失去理智，最終變成一無所有，甚至加入激進組織，決定為民請命，Ullmann演出具層次，為電影掙回不少分數。