開箱：《大熊餐廳2》 籌備新店 各有功課

【明報專訊】《大熊餐廳》（The Bear）去年6月在美國串流平台Hulu上架大獲好評，捧紅了扮演大廚Carmy的《無恥之徒》謝洛米韋特（Jeremy Allen White）、「副廚師Sydney」阿優艾德比利（Ayo Edebiri）及「躁狂經理Richie」艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）之外，接連贏得金球獎和演員公會最佳男主角、美國電影學院十優節目；早前公布入圍名單的艾美獎（黃金時段），亦獲最佳劇集（喜劇）等共6項提名。第2季今年6月在Hulu播出，香港觀衆上月26日可透過影視串流平台Disney+收看。不少劇集到第2季會後勁不繼，《大》劇不然，在爛番茄影評網站，上季專業及觀衆評分，分別有100%及92%，第2季只是各下跌一個百分點。

Carmy重遇昔日暗戀對象

《大熊餐廳》講述經營家傳三文治店的Michael自殺，在紐約米芝蓮餐廳任職大廚的胞弟Carmy返回家鄉芝加哥繼承餐廳，發現負債纍纍，決定改革店舖。上季尾聲，Carmy在番茄罐發現Michael藏有大量現金，預告新餐廳即將來臨。第2季開首講述距離餐廳開張只有3個月，Carmy與Sydney決定新店誓要「摘星」，需額外資金，遂向Cicero叔叔借50萬美元，承諾18個月後歸還，否則餐廳業權歸對方所有。對比上季餐廳廚房如戰場的混亂緊張，今季類似場面出現在新店籌備及裝修過程。Carmy胞妹Natalie加盟負責營運，要申請各類牌照之外，牆壁發霉、Richie企圖偷電、Neil搞不掂防火系統、Carmy爽約要Sydney獨自四出試菜找靈感，隨着開店日子逼近，每次問題出現都是衆人爆發怒火的邊緣。

今季另一重點是餐廳各人得到「學習」機會，不管是否與烹飪有關。Carmy出席受家屬酗酒影響的分享會，提到找尋樂趣的掙扎，不久前重遇中學時期暗戀對象Claire，後者現職急症室醫生，問他要電話聯絡，Carmy畏懼竟把假號碼給對方。但Claire醫人之外，也拯救Carmy因家庭創傷而破碎的心。不少觀衆希望看到Carmy與Sydney成為一對，確實兩人由師徒般的關係，轉變成一起經營餐廳、研究菜單；Sydney卻從舊同事那裏得到忠告：要找能信任的生意拍檔。其實兩人即使不是感情上的伴侶，也像工作上的夫妻。Sydney會抱怨Carmy因Claire而對工作分神，此言也間接導致後來餐廳試業招待親友的一夜，Carmy不小心被困雪房，因焦慮急躁等各種複雜情緒，說漏嘴指跟Claire的關係，讓他難以集中精神工作，剛巧被雪房外的Claire聽到，傷心落淚。Claire平靜溫柔，一度撫慰了他，只是這愛的練習最後功虧一簣，也為兩人關係如何發展下去，留給下季一條伏線。

丹麥深造 Marcus受啓發

Sydney讓Tina與Ebra到烹飪學校正式上課，結果一個認真學習，另一半途而廢；Tina從中發現另一面向的自己。今季最好看的其中一集，是Carmy讓甜點師Marcus到丹麥哥本哈根深造，把廚藝修煉融入職場，甚至人生。Marcus母親病重，他十分緊張，交代所有事給看護才捨得離開。如果Claire是讓Carmy平靜的力量，在丹麥帶領Marcus的Luca，就帶來了正能量。Marcus旁觀Luca技藝超群，心悅誠服，忍不住請教對方如何走到這一步。Luca淡然說就是「犯錯」，他自言早入行，學會各種技巧，在名餐廳工作自以為最好，當遇到跟他一同入職的主廚，原以為會互相競爭，結果發現天外有天，對方太厲害，首次明白自己其實不是最強，而且永遠也不會是，反而釋放了壓力，嘗試跟上那主廚的步伐。Luca稱到了某個階段，烹飪重點不止於技藝，還要敞開心胸、眼界，「我吃過最好吃的東西，不是製作技術特別高超或技巧令人目眩，而是靈感來源很豐富」。他認為與其把全部時間花在廚房鑽研細節，不如多到外面世界看看，此行此話啓發了Marcus很多。《名門戇族》韋保達（Will Poulter）客串Luca一角，自信淡定，也給人脫胎換骨之感。

向來火爆的Richie到高級餐廳實習後，也帶來重要改變；若電影《五腥級盛宴》嘲諷豪奢飲食文化，那麽《大熊餐廳2》就是一次大平反。

（明日再續）