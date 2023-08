愛美莉路德(左)主演新劇《One Piece》開播前,突然爆出她跟日本ONE OK ROCK主音Taka(右)的緋聞,頗有宣傳味道。

【明報專訊】改編自日本人氣漫畫《One Piece》的真人演出劇集,將於本月31日在影視串流平台Netflix首播,劇中飾演女主角「奈美」的愛美莉路德(Emily Rudd)率先爆出戀情助興,緋聞男友並非已婚拍檔新田真劍佑,而是後者的圈中好友、日本搖滾樂隊ONE OK ROCK(簡稱OOR)主音Taka。

據日媒報道,Taka與愛美莉路德的經理人胞兄相識多年,3人一直保持友好關係,亦多次透過社交媒體上載合照,直至今年中舉行《ONE OK ROCK "Luxury Disease" Europe Tour 2023》歐洲巡迴演唱會,愛美莉以「跟得女友」身分出現,戀情因此曝光。雖然Taka入行至今,緋聞女友多不勝數,由AKB48前一姐前田敦子、混血模特兒Rola到前花式滑冰選手淺田舞等均在名單之內,但有傳35歲的Taka已厭倦獨身,加上他是One OK Rock唯一未婚成員,隨時閃婚亦說不定。未知One OK Rock今年10月再度來港開騷時,愛美莉可會陪伴左右?