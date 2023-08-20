【開箱】《全個世界都有電話》 故事薄弱 好題材難撐90分鐘

《全個世界都有電話》講述周國賢（左）、陳湛文與韋羅莎是中學同學，以他們25年之約為主軸，再鋪陳各人與手機相關的故事。

【明報專訊】黃浩然執導的《緣路山旮旯》去年刀仔鋸大樹成功，200多萬成本，結果收過千萬港元，也讓人重新關注香港不同景點。相隔1年，黃浩然交出新作《全個世界都有電話》，今年6月更舉辦了試映會加音樂會活動，意念不錯，不過再好的題材，但故事單薄，難以充撐個半小時片長。

舊同學相隔25年再聚首

《全個世界都有電話》講述三名中學好友：設計師阿哲（周國賢飾）、女強人Ana（韋羅莎飾）及地產經紀Raymond（陳湛文飾）1997年暑假，聯袂購買人生第一部手機。各人將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏，約定25年後吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的信息。三人25年後聚首一堂，阿哲卻忘記帶智能手機外出；Ana與電話騙徒聊天；Raymond手機則被黑客入侵。三人因智能手機各自經歷了不平凡的一天，但最後都為自己的人生找到了新意義。

黃浩然曾在訪問中提到手機是現代人的必需品，感覺被它控制住，所以一直想拍一部有關手提電話的電影。此片分三條主線，其中以阿哲一段最能拍出手機與現代人已到幾乎難以分割的地步，而且道出最親近的一個人，才是你的萬能電話。阿哲家住長洲，赴與Ana和Raymond的25年之約登船始發現智能電話留在家裏，他只記得約會地點是工業大廈，但全名及哪一座哪層樓哪個單位均茫無頭緒。阿哲不曉得是否運氣特壞，即使不慈眉善目，也絕非兇神惡煞，路在口邊卻不適用於他，每次都碰釘。他企圖在電器商店用陳列的手機搜索地點或聯絡朋友，卻因為設定了雙重認證，而不得要領。問工廈的護衛借電話，其中一個只許他打一次，阿哲遂致電太太Ivy（蔡思韵飾），着對方打給朋友問Ana電話。之後問另一護衛借電話，對方以公司不准許為由拒絕，卻願意借出自己的手機，讓阿哲喜出望外。Ivy得悉老公與初戀情人Ana約會，有點不是味兒，找到電話號碼後企圖跟對方視像通話卻被拒，直到致電第3次才接聽，這段新歡舊愛從未碰面先交談雖短，但拍出興味。阿哲因為沒帶手機，搞到很頻撲，亦算最貼近主題。另外，阿正（黃正宜）客串演Ivy的咖啡店同事，只有一兩幕戲，卻十分生鬼。其實此片請來不少串星，包括導演黃修平、楊偉倫、東方昇、專家Dickson、邵仲衡、鄧偉傑、區嘉雯等，但阿正尤其突出。

成績不及《緣路山旮旯》

Raymond的手機被黑客入侵，導致他加快離港移英步伐，女兒Yanki（麗英飾）本不願離開，得悉真相後突然改變主意，是否太倉卒？Raymond離開前致電前妻交代，理應拍出科技進步但沒有拉近人的距離之感，現在看來像硬加的一場戲，效果不大理想。

Ana早知悉丈夫K.C.（鄧偉傑飾）風流，安裝閉路電視目的是什麽？對Raymond知情不報，怒火比目睹丈夫有情婦還要大，又是否合理？到三人敘舊，聽到彼此25年前對未來憧憬的信息，是唏噓抑或當頭棒喝，才會讓Ana回到家裏立即把離婚協議書遞給丈夫？

《全個世界都有電話》即使加插Raymond女兒Yanki與Ana繼子檸（周漢寧飾）的網上援交「情緣」，也無助豐富劇情。把97回歸25年套入三人的友情，讀出所謂憧憬，也雲淡風輕，騷不着癢處。對比同樣小本的《緣路山旮旯》，後者無論劇本、角色，演員表現都較優勝。