【開箱】動畫《美猴王》 周星馳監製孫悟空成長故事

農村姑娘「琳兒」的鳳眼造型，亦被網民批評有種族歧視之嫌。

【明報專訊】古天樂有份投資的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），兩年前在影視串流平台Netflix上架，贏盡點擊和口碑，去年更獲提名奧斯卡最佳動畫獎。周星馳不甘後人，監製中美合資動畫《美猴王》（The Monkey King），8月18日在Netflix推出，上周以1440萬觀看次數登上英語電影收視榜首，然而在「爛番茄」影評網站遇滑鐵盧，專業評分只有59%，觀眾好感度亦不過68%，在叫座卻不算叫好的情况下，明年能否衝「奧」頓成疑問。

《怪誕小箱俠》導演新作

1996年憑《西遊記大結局之仙履奇緣》榮膺金紫荊影帝的周星馳，近年再執導《西遊降魔篇》和編劇《西遊伏妖篇》，足以證明他對《西遊記》情有獨鍾，由他監製動畫《美猴王》可謂最佳人選。《美猴王》由荷李活動畫《怪誕小箱俠》安東尼施達兹（Anthony Stacchi）執導，故事雖然取材自《西遊記》，內容卻屬原創故事，由孫悟空出世說起，直至唐三藏找他一起取西經為止。

《美猴王》說穿了就是孫悟空的成長故事，對於年輕觀眾來說，或許較有共鳴。自幼無父無母的孫悟空，由於性格反叛，從小遭到杯葛，為了取得大眾認同，因自卑變成自大的他想到斬妖除魔，藉以提升地位，受到萬猴敬仰。可惜事與願違，因而遷怒諸神，決定大鬧天庭，甚至想過取而代之，由他統領天界，於是跟「偶然」遇上的農家女孩琳兒成為拍檔，一猴一人踏上成仙之途。

既然《美猴王》是一齣「兒童向」動畫，劇情發展採用電玩過關式推動方法，亦合情合理；故事由孫悟空搶走東海龍王的金箍棒，打敗第1隻怪物開始說起，他誤信謠言，以為殺盡100頭妖魔便可升仙？原來要長生不老，還得落地府把自己名字從《生死冊》中刪除，再到永生魔果園偷取蟠桃，結果發現桃園只是一場由東海龍王設下的騙局，於是轉向天庭的王母娘娘埋手，誓要取得長生不老仙丹為止。

電影以孫悟空被如來佛祖囚禁於五指山，靜思己過500年後，唐三藏與豬八戒等終於出現，請他出山護送取西經作結局，明顯是為開拍續集埋下伏線，好讓《美猴王》可以一直拍下去，此舉完全符合Netflix經營手法。隨着首集收視理想，添食並非不可能。

未知是否跟周星馳擔任監製有關，片中對白不時提及星爺舊作，例如美猴王大鬧地府，以寡敵眾便頗有《功夫》影子；至於他跟鬼魂和閻王糾纏之際，忽然高呼「少林足球」然後踢開敵人，貫徹他的無厘頭風格之餘，略嫌有硬銷意味。至於好笑與否，則見仁見智。

備有粵語配音版本

《美猴王》屬於中美合資電影，英語配音陣容亦以外籍華裔演員為主，例如棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy O. Yang）聲演孫悟空、《周末夜現場》主持楊伯文（Bowen Yang）為東海龍王配音，就連《奇異女俠玩救宇宙》許瑋倫和《花木蘭》袁文忠亦有獻聲。為了遷就香港觀眾，本片亦備有粵語配音，相當貼心。

《美猴王》製作水平達荷李活級數，無論美術設計、角色動作流暢度等都相當不俗，唯獨主角造型惹起爭議，先說美猴王的「京劇面譜」扮相，不單跟《西遊記》其他版本的主角造型不同，亦跟本片角色格格不入，令人懷疑是為討好西方觀眾對中國傳統文化的固有印象而設計；至於琳兒的「鳳眼」造型，亦被部分網民批評有種族歧視之嫌。