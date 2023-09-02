【開箱】《假面女郎》 三女演一角 外貌釀悲劇

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《假面女郎》，講述對外貌自卑的女生每晚戴面具化身性感網絡主播，捲入不可思議事件，8月18日上架，隨即躋身非英語節目收視冠軍，亦連續多日在Netflix香港十大榜登頂，可見深受歡迎。

改編網漫 主角為救女逃獄

《假面女郎》改編同名網絡漫畫，由《籠子裡的野獸》金容勳編劇及執導，新人李韓星、《Oh！珠仁君》Nana及《名流真相》高賢貞主演，三女飾演同一角色「金貌美」，分別扮演她整容前、整容後及中年階段。故事講述金貌美自小熱愛唱歌跳舞，夢想成為受歡迎的人，可惜其貌不揚，也欠缺自信，只是平凡上班族。不過金貌美每晚收工後，戴上面具做網絡直播，以性感的「面具女孩（Mask Girl）」姿態，深受網民喜愛。

「面具女孩」愈受歡迎，網民對其真面目愈感好奇。金貌美同事朱悟南（安宰弘飾）也情迷「面具女孩」，還意外發現其真實身分。網名「帥和堂」的李俊模（朴根祿飾）相約金貌美私下見面，還誘騙她到時鐘酒店，企圖性侵，金反抗令李俊模頭部重傷倒地。此時朱悟南出現，主動表示替金貌美善後。金貌美離開後，朱悟南才發現李俊模未死，狠心殺死對方。自以為殺了人的金貌美辭工兼整容，朱悟南得悉金貌美「變臉」後，擔心她會離開自己，怒極向金貌美施暴，最終反被金貌美殺死。朱悟南母親金慶子（廉惠蘭飾）為報殺子之仇，追查金貌美下落。

金貌美不同階段分別由3名演員飾演；李韓星扮演對外貌自卑的「面具女孩」金貌美，她透過公開試鏡，從1000人中脫穎而出。李韓星與原著角色極相似，以新人來說，演技絕對出色。金貌美整容後由Nana飾演，更有全裸鏡頭，講述她誕女後，自首承認殺人，被判終生監禁，全裸被獄警搜身。Nana演技愈見自然及投入，表現更上一層樓。被囚多年的金貌美已成中年婦，則由高賢貞扮演。講述金貌美得悉金慶子為報仇，計劃傷害其女兒金美貌（申藝瑞飾），於是逃獄救女。高賢貞經驗豐富，劇中時而展現善良或瘋狂一面，演技老練。

《假面女郎》其他配角亦十分搶眼。《回答吧！1988》安宰弘扮演的朱悟南，表面上沒有存在感，其實年幼時曾遭遇校園暴力，害怕與人接觸，更遑論與女生交流。朱悟南愛看網絡直播、三級成人漫畫及玩「吹氣公仔」，是百分百毒男，其母卻從不知情。安宰弘演出忠於原著，利用特技化妝變身頭髮稀疏、有肚腩中年漢，更苦練日文，貼切演繹日系毒男。《黑暗榮耀》廉惠蘭扮演的金慶子是另一搶眼角色，其外形與原著角色十分相似，扮演的單親媽媽獨力湊大兒子，可惜兒子被殺，決心為他報仇。雖然復仇動機可理解，但手法難被認同，難怪外界指摘此劇扭曲母愛。金慶子為使金貌美跟她一樣感受喪子之痛，多年來精心設計，接近金貌美女兒，金慶子卻不知道金貌美女兒，其實是兒子朱悟男骨肉。值得一提的是，劇中沒有明言金美貌親父是誰，導演金容勳受訪時才披露，因覺得金貌美根本從不在乎胎兒生父是誰，只要是其骨肉就可以。最特別是金貌美為女兒取名「金美貌」，寄望女兒有跟自己完全相反的人生。

情節重口味 沒留伏線拍續集

劇中金貌美當網紅戴上面具示人，不敢公開真面目，其實劇中大部分人物也如此，如朱悟南、金慶子，連扮演金美貌中學同學的金藝春（金敏書飾）也不例外。金藝春在校內沒有朋友，為討好金美貌而說謊，還騙說自己遭父親家暴，其實她家庭和睦。劇中所有人也掩蓋自己真實一面，諷刺人人也可以是「面具女孩」，同時也指出韓國社會重視人的外貌、出身與身分。

劇中角色造型跟足原著，但內容及風格則有所不同。原著網漫描繪金貌美逐漸走向自我毁滅之路，劇集內容更加黑暗，以悲慘方式描繪金貌美的一生。此劇被評定為三級，情節相當重口味，不乏色情、暴力、血腥場面，這題材顯然無法在傳統免費台或有線頻道播出，卻非常符合影視串流平台的節目風格，難怪劇集上架後，討論度甚高；不過，《假面女郎》結局沒特別埋下伏線，且主角已身亡，似乎很難開拍續集。