【開箱】《18/40 兩個人的夢想與戀愛》 深田恭子主角變陪襯

【明報專訊】現年40歲的深田恭子，兩年前患上適應障礙症，導致身形暴瘦，一度停工休息。去年接拍影視串流平台Prime Video劇集《A2Z》，今年夏天伙拍《飛舞吧！》福原遙合演TBS新劇《18/40 兩個人的夢想與戀愛》（簡稱《18/40》），香港觀眾可在影視串流平台MyTV SUPER收看。表面上，復工後的恭子以「雙女主角」名義跟福原遙合作，但故事圍繞後者發生，恭子淪為配角。

福原遙扮未婚媽媽

《18/40》講述仲川有栖（福原遙飾）是個平凡的高中三年級學生，受到亡母影響，夢想成為美術館策展人。有栖與任職消防員的父親仲川巿郎（安田顯飾）相依為命，高中畢業後，準備入讀大學文學部藝術學科，意外懷了男友麻生康介（八木勇征飾）骨肉，但對方並沒打算負責任，一聲不響出國留學。有栖某日在街上突感腹痛，幸好遇上成瀨瞳子（深田恭子飾）帶她到好友兼婦科醫生柴崎薰（松本若菜飾）診所。

瞳子是個40歲事業女性，任職現代藝術策劃公司「BV Art」的專家，擅於把藝術與商業結合，雖然事業有成，卻欠缺戀愛運，原本有個以結婚為前提的相親對象，但瞳子發現自己患有子宮內膜異位症，懷孕機會極低，拍拖之事不了了之。瞳子結識有栖後，發現二人興趣相同，於是主動照顧對方，更把她帶回家同住，陪伴有栖待產。兩個年紀差距超過一倍的女性，建立超越姊妹的關係，帶出新世代女性的生活方式與煩惱。

不育女變守護天使

劇集以有栖未婚懷孕和產子為主線，瞳子發現對方為掙取生活費，不顧胎兒安全而通宵做兼職後，一意孤行要照顧有栖。事實卻是兩人非親非故，有栖也不明瞳子動機，後者解釋一直留意有栖撰寫的藝術品評語，覺得她有當藝術策展人的潛質，不想她因懷孕而放棄夢想，有栖似乎很快便接納瞳子說法，問題是觀眾同樣認同？有關解釋其實不夠說服力，畢竟照顧年輕孕婦，花費不少金錢、時間及耐性。恭子扮演「守護天使」角色，感覺像主角身邊的陪襯品。若把兩個女人的故事分頭進行，利用她倆的共通點，帶出彼此連繫，或許更加有趣。

故事探討女性的夢想與愛情，卻把懷孕設定為最大阻力，例如有栖一心成為藝術策展人，計劃產後馬上復課，又參與瞳子公司舉辦的培訓計劃，直到臨盆在即，才擔心自己能否成為好媽媽；有栖父親認定女兒無法兼顧育兒與學業，但又不想她放棄夢想，只好安慰她：「夢想只是稍為繞路，終有一天能夠達到。」另一方面，生育也是愛情障礙，瞳子擔心自己不育，就連男生向她表白，她也不敢戀愛。

事實上，很多發達國家均面臨生育率下降問題，日本和香港也如是。劇集帶出重點，假如女性毋須為懷孕而放棄事業，應該有助提升生育率。有栖沒有男友或丈夫支持，慶幸瞳子在旁，但不是所有單親媽媽都似有栖般幸運。

港日播放相差4集

劇集另一焦點是有栖與瞳子各有愛情線，40歲的瞳子在工作期間，遇上30歲的貨運司機加瀨息吹（上杉柊平飾），後者曾是職業棒球員，並人氣女主播結婚，但因表現欠佳而被迫退役，最後賠上婚姻，人生打回原形。息吹與瞳子相遇後，主動向女方告白，瞳子卻有顧忌；有栖懷孕之後，一心只想照顧嬰兒與實踐夢想，大學同學黑澤祐馬（鈴鹿央士飾）佩服她當單親媽媽的勇氣，不知不覺愛上女方。

《18/40》故事構思可取，惟劇情過於平淡，欠缺引人入勝的情節，令人搞不清它是勵志還是愛情劇。唯一可取是演員表現，兩女主角演技自然。值得一提，截稿前《18/40》日本播出第9集，MyTV SUPER只更新至第5集。