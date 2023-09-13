《去邊啊Do姐》首周最高收視3點 鄭裕玲：無期望 𠵱家唔同以前

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）去年10月離開效力44年的TVB，表示有興趣跟其他電視台合作旅遊節目，HOY TV搶飲頭啖湯，12月公布邀得Do姐合作《去邊啊Do姐》，被視為重頭節目；Do姐的號召力，加上有林家謙、魏浚笙、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越陪伴旅遊夠睇頭，節目共15集，首周收視以第一集林家謙擔任嘉賓最高，平均3點（約19.3萬觀眾），之後回落，不過相較之前同時段播的《沖繩咖啡地圖》，收視徘徊1.2點至1.4點 ，《去邊》收視有進步亦贏得關注度。昨日Do姐被問及收視成績坦言無期望，「拍得開心，拍完了，現在我都是一個觀眾」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

HOY TV未公布《去邊啊Do姐》收視，《明報》獲得節目首周收視報告，首集平均有3點，第2集2.7點、第3集1.9點、第4集2.1點及第5集2.2點。《去邊啊Do姐》面對同時段TVB播映《破毒強人》結局篇，TVB公布大結局最高收視26.9點（約173萬觀眾）。

首集網上點擊逾46萬

Do姐受訪時稱留意網上評論獲好評，其實也有網民批評是一般旅遊節目，出動幾名男神同行未見火花，其中洪嘉豪跟Do姐遊德國，Do姐問嘉豪有無心事，對方將話題帶回介紹黑森林蛋糕，相比較Do姐之前跟農夫拍檔，互窒搞笑有娛樂性。亦有網民指Do姐沒有TVB光環，收視難比較。不過現在看電視的方式很多，收視不代表全部，在YouTube「好好制作」頻道有《去邊啊Do姐》完整版，首集的點擊逾46萬，其他集數平均20多萬。

昨日Do姐出席主題樂園活動，被問到《去邊啊Do姐》收視期望？她說：「𠵱家唔同以前，我無期望，拍攝時盡量做到最好，其他就交畀監製及電視台，加上現在咁多網上平台，好難話單靠睇收視，收視已經唔同咗。（覺得有幾多收視點才算及格？）我唔知有幾多點，完全無理到，拍得開心，拍完了，現在我都是一個觀眾。其實之前監製都畀我睇過，正式播出又不同，大家亦有很多途徑翻睇，幾開心。」她指不同拍檔都有不同性格，亦有不同的化學作用，很開心個個都有人鍾意，「真心講，個個都幾好，好多謝他們陪我玩，以前我不會留意網上留言，好多人講畀我聽都話鍾意，都是好評的，多謝他們」。

坐戰機360度翻轉有啲暈

Do姐提到節目簽生死狀坐戰機飛越阿爾卑斯山最難忘，「因之前講到好得人驚，都掙扎過，見有個民航機飛機師同學玩先，我個心才定啲，360度翻轉比較辛苦，綁到成隻蟹咁唔郁得，成個掉轉咗不太習慣，有啲暈」。她稱這是人生第一次簽生死狀，「都想試玩滑翔傘，人活一次，什麼都要試吓！」

生日遇黑雨 留家無影響

活動上Do姐跟公主造型的人物合照，笑言將少女心帶番出來，「來到主題樂園玩，可以忘卻工作辛苦，小時候曾夢想能成為公主，著公主紗裙頭戴皇冠，都是一個美好的回憶」。她預告稍後會帶朋友仔入園玩，請大家拭目以待。提到Do姐66歲生日（9月9日）遇上黑色暴雨警告，她稱沒有特別慶祝，也不出夜街，平時很早睡，「有早睡早起習慣都好的，我覺得靜靜地在家中都幾開心，特別要讚賞清理街道的工作人員，生日願望都係嗰兩句，身體健康最緊要，同埋開開心心」。

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