撰長文揭辭演《巾幗梟雄4》真相 鄧萃雯︰等4年拍不成比觀眾更失望

【明報專訊】黎耀祥與鄧萃雯主演無綫經典劇集《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》深入民心，是熒幕最佳拍檔，不過第3輯《巾幗梟雄之諜血長天》換上胡杏兒擔任女主角，加上劇本均惹負評，之後有消息指兩人有望再合演第4輯《巾幗梟雄之懸崖》，令觀眾期待這對黃金組合再演好戲。不過開拍的檔期一再延遲，最近有指鄧萃雯傾不掂數由胡定欣頂上。鄧萃雯前晚在微博撰長文透露不接拍原因，稱等了4年給出3次檔期，最終拍不成，她比觀眾更失望。她透露過往曾有拍攝的不愉快經歷，自此學懂疼愛自己，不會委屈及妥協於不合理的工作條件，以及少跟不尊重專業的人合作。

娛樂組

《巾幗梟雄4》一直籌備中，黎耀祥（祥仔）與鄧萃雯（雯女）獲斟洽再度合演，他們亦曾透露期待再鬥戲。今年2月兩人與《巾幗梟雄》監製李添勝及編審張華標聚會，勾起觀眾回憶。最近網上流出一張《巾幗梟雄4》的概念海報，並有消息指劇組將於10月在橫店拍攝，由方駿釗監製，但未有公布卡士陣容。有指故事以民初為背景，男主角是祥仔，女主角傳因雯女傾唔掂數，改由胡定欣頂上。早前祥仔以《巾幗梟雄2》的劉醒造型與胡定欣做直播，令兩人合演消息更囂塵上。

「不委屈於不合理的工作條件」

雯女前晚在微博撰文證實不會參演第4輯《巾幗梟雄之懸崖》，她表示拍不到比觀眾更失望，她寫道︰「最近一直在思考一些問題。無論一段關係，一件想達成的夢想，或是一份工作任務，若在開初它已經出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，請相信自己的直覺，就不要再繼續了。這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。我的經驗之談，曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，這教訓畢生難忘，也一直用來警惕自己。」她經歷過那次教訓後，自此不再以事業為優先，更懂得疼愛自己身、心、靈的健康，更加投入生活且熱愛生活，她說：「不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」

做好真實世界「自己」最珍貴

雯女續道：「當然，人心也可以是熱切單純的，因仍有人會為音樂、為學員竭盡所能去爭取機會，但最終傷害到的可能是自己；看見這種事我實在感觸良多！自小在我的價值理念裏，工作勤奮認真就是希望可以用努力來獲取工作能力的認可，會更備受尊重，但現實世界很多時是會事與願違的，不過也不用太在意別人的想法，因為我內心已經足夠強大了。聆聽自己的內心，也忠於演戲的初心，做好真實世界『自己』這個角色，比做戲裏任何一個角色來得珍貴，一起共勉吧！」

雯女最後提到等候《巾幗梟雄4》開拍4年，她給出了3次檔期，最終未能成事，她說：「我比觀眾的失望更大。四奶奶、九姑娘這些大女主，人格魅力也成就了我堅毅不屈的精神，希望這些美好角色也能感染你們活出豐盛的人生，認真應用來對待自己才更有價值和回報。如果接工作只看錢，應該已家財萬貫可以退休了。娛樂新聞只為博眼球，聰明的觀眾不用盡信。決定不拍《巾幗4》時還未知《孤注一擲》即將上映，作得就作。」

監製方駿釗：好早決定邀胡定欣參與

《明報》昨日聯絡祥仔及《巾幗4》監製方駿釗，後者回覆稱在籌備初期也想跟雯女合作，但商討期間發覺大家的條件距離好遠，所以好早決定邀胡定欣參與，他又說：「定欣主演也是好選擇，雖然劇名《巾幗4》，但並非續集，是全新故事，跟之前關係不大，最重要是承傳《巾幗》的精神與特色。」祥仔至截稿前未作回覆。

雯女演出過多部無綫劇都贏得好收視，演技備受認同，她最後拍攝的無綫劇集是2013年播映的《金枝慾孽貳》，當時劇集播出後反應未如理想，雯女透露拍攝時遇到困難，因而鬧出不少是非。