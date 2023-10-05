【開箱】 《走進你的時間》 韓版《想見你》沒比較沒傷害

【明報專訊】《黑道律師文森佐》全汝彬、《社內相親》安孝燮及《衣袖紅鑲邊》姜勳主演的韓劇《走進你的時間》，上月8日在影視串流平台Netflix上架，改編自柯佳嬿、許光漢及施柏宇主演的台劇《想見你》，《走》劇被指不及原作，跟許光漢演同一角色的安孝燮，中年造型被評像「乞丐」，韓版情節也不及台版細膩、感人。有比較有傷害，情形就像Netflix去年推出韓版《紙房子》，同樣被彈不及西班牙原作。

跟足原著 畫面唯美

《走進你的時間》講述韓俊熙（全汝彬飾）一直想念一年前因空難離世的男友具延准（安孝燮飾），當收到錄音機及錄音帶，聽着舊歌《收集我的眼淚》，靈魂穿越到1998年高中生權珉周（全汝彬飾）身上，並遇見與男友具延准長得一模一樣的高中生南時憲（安孝燮飾），以及暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳飾），展開一段跨越過去與未來的愛情。

《想見你》不僅在台灣爆紅，在馬來西亞、韓國、香港及日本也掀起熱話，男主角許光漢人氣高企，在韓國及香港均有不少粉絲。該劇受歡迎，源於女主角對男友的思念之情超越生死，並穿越時空重遇，展開奇幻愛情。《走進你的時間》跟足原著，結合穿越元素，錯綜複雜的愛情關係，成為最大看點。韓俊熙穿越到1998年，靈魂走入外表一模一樣但個性截然不同的權珉周身上，遇上跟去世男友具延准長得一模一樣的南時憲，後者對權珉周漠不關心，因為她是好友鄭仁圭的暗戀對象，但南時憲慢慢被爽朗率真的韓俊熙所吸引，繼而引發出三角戀。

此劇另一賣點是多重穿越時空，且結合懸疑兇案情節；1998年權珉周被謀殺，南時憲一直無法忘記她，其後於2002年遇上交通意外，那一瞬間穿越到2007年，進入當時18歲具延准的身體。南時憲此刻才明白，之前韓俊熙穿越到1998年，進入權珉周身體一事不是假的，於是南時憲下定決心，要以具延准的身分接近韓俊熙，與她重新發展。劇中的多重穿越，令男女主角的愛情進入無限反覆的軌道，因互相思念，超越了時間限制，穿越時光尋找對方，走進對方的時間，感人催淚。

《走進你的時間》情節大致跟足原著，但許多經典場面被刪減或修改，例如1998年南時憲遇上年幼韓俊熙只是輕輕帶過，台版描述得比較仔細。《走》劇予人感覺只是換上韓國背景、道具及音樂，未能超越原作；不過拍得漂亮，例如男女主角在南怡島寫生遇驟雨，在兩旁大樹下奔走，慢鏡頭的畫面很唯美。此劇精髓是通過聽舊歌穿越時空，台版選用伍佰的《Last Dance》，韓版則是已故男歌手徐志源的《收集我的眼淚》。徐志源18歲出道，憑《另一個開始》橫掃樂壇，被封為「天才歌手」，可惜發行第2張專輯前，於1996年自殺身亡，《收集我的眼淚》正是徐志源第2張專輯的主打歌，當年大熱，早前成為韓劇《機智醫生生活》插曲，再度翻紅。《走》劇選擇《收集我的眼淚》作為點題歌可謂十分適合，歌詞也意境十足，「親愛的，我會等你的，我淚流滿面的信，觸碰天空，總有一天你會回來吧」。

安孝燮全汝彬表現不錯

《走進你的時間》口碑麻麻，收視也未如理想，最高只佔Netflix非英語節目榜第4位。大概台版太受歡迎，觀衆難免跟原作比較。有網民指全汝彬、安孝燮及姜勳，均比不上《想見你》柯佳嬿、許光漢及施柏宇，認為造型是敗筆。其實兩名男主角演技不差，安孝燮演深情的南時憲，讓人感動，他的角色雖沒有刻意展現如許光漢般調皮的一面，但充分表現出校園萬人迷的味道。

全汝彬一人分飾兩角，扮演個性不同的權珉周及韓俊熙，非常突出，她運用不同眼神演繹兩角，讓觀眾一看便懂，也讓觀眾體會到南時憲為何只鍾情韓俊熙，卻從沒有愛上權珉周。劇集尾聲，權珉周向韓俊熙透露企圖自殺的原因，這場戲全汝彬演技到位，讓觀眾有心痛的感覺。如果觀眾能夠抛開《想見你》的「包袱」來看《走進你的時間》，沒比較沒傷害的情况下，應該可以發掘到《走》劇的優點。