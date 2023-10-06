Anson Lo出跳唱新歌《ON》 挑戰快密舞步不停衝

【明報專訊】MIRROR今年成軍5年有連串活動，成員積極出新歌搶攻音樂頒獎禮，盧瀚霆（Anson Lo）前日推出跳唱新歌《ON》，姜濤與江生（AK）亦預告出新歌，姜濤籌備第13胎作品，AK今日推出隊友陳卓賢（Ian）作曲的新歌《Blue Monkey》。

MV扮駕電單車有型有款

Anson Lo新歌《ON》MV前晚上架，至昨午21小時有逾68萬點擊。《ON》談及Anson Lo出道4年的價值觀，他說：「價值觀外，亦是我生活上的態度，一直不停衝、向前望，無理任何事。希望藉住這首歌，鼓勵大家同我一齊有積極價值觀，無論任何事情都可以向前面對。」為配合歌曲談及向前衝概念，他要求舞步有咁快得咁快，有咁密得咁密，好似跑步不停衝。

MV畫面出現各式各樣交通工具，如在廠內搭建的地鐵車廂與月台，在馬路飛馳的電單車，還有在隧道內的私家車，Anson Lo亦以多個造型配合不同場口。他第一次在隧道拍攝，與舞蹈員起舞感興奮好玩，還有多架超級跑車入鏡，他要坐在車冚上唱歌擺甫士，令他好緊張，要謹慎避免刮花架車。他又首次接觸電單車，雖然只是坐在拖車上的電單車，模仿駕車姿勢，但他有板有眼之餘，亦有型有款。

至於在搭建的地鐵車廂取景，令Anson Lo回憶上次乘搭公共交通工具是兩年前，頗為懷念。他拍幕後花絮扮望出地鐵車廂，感覺似剛出道時搭地鐵的感覺，有機會想同大家一齊搭公共交通工具，算是MIRROR出道後自己一個小回憶。

娛樂組

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