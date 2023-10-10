【開箱】《封神第一部》費翔搶鏡 影像壯觀 視覺特技待改善

【明報專訊】《畫皮II》烏爾善執導、改編自明代小說《封神演義》和宋元話本《武王伐紂平話》的奇幻電影《封神第一部》，7月20日在內地開畫，香港延至9月28日上映。截至昨天為止，內地上映82日累收逾26.3億人民幣，躋身今年最賣座暑期電影三甲位置。影評網站「豆瓣」綜合接近100萬名觀眾評分，《封神第一部》得分7.9（10為滿分），口碑算不俗，為開拍續集創造理想條件。

1.5萬人試鏡 挑逾20精英

《封神第一部》目標製作三部曲，首集以商王次子殷壽（費翔飾）揮軍鎮壓叛亂的冀州侯蘇護，揭開電影序幕。殷壽征戰沙場多年，善於行軍更懂操控人心，他把四方諸侯的兒子納為人質（稱為質子），並訓練成貼身精銳部隊，彼此以父子相稱；他一聲令下，質子奮勇出擊，輕易取得勝仗。殷壽受傷滴血，意外解開狐妖封印，並附在蘇護女兒妲己（娜然飾）肉身，不單迷惑殷壽，更助他弒父殺兄，一舉登上天子，成為暴虐無道的紂王。崑崙仙人姜子牙（黃渤飾）奉諸神之命，帶着聖物「封神榜」下凡救蒼生，神將楊戩（此沙飾）和哪吒（武亞凡飾）隨行保護。姜子牙原以為殷壽是天下共主，可以平亂濟世，結果發現他是暴君，加上邪惡術士申公豹（夏雨飾）推波助瀾，遂改變心意，帶着封神榜離開。殷壽於是派遣其子殷郊（陳牧馳飾）及質子姬發（于適飾）追殺並搶回聖物。姬發生性善良，不欲加害姜子牙；殷郊更懷疑妲己是妖怪，導致父王性情大變。最終狐妖現身，姬發亦認清紂王真面目，決定大義滅親後返回西岐，跟父親姬昌重聚，為開創西周盛世埋下伏線。

烏爾善籌拍《封神三部曲》初期，已決定起用新人，無論飾演「姬發」的于適、「紂王之子」陳牧馳或「妲己」娜然，都是從1.5萬人面試後揀出1400候選者，再由導演細選20多人，經過為期6個月體能、搏擊和射藝等訓練，外表與氣質達標才可走到幕前。黃渤、夏雨、陳坤及馮紹峰等藝人，反而擔任配角或客串，絕不會搶去新人風頭。

台灣歌手出身的費翔現年62歲，超過1.9米高的模特兒身材，扮演「紂王」殷壽盡顯梟雄本色，全片只有他由開場演到尾，其中一幕講述他威逼利誘質子殺害生父，再取代他們成為諸侯，既可為殷壽除去眼中釘，亦可斷絕質子後路，從此死心塌地為他賣命。費翔演來霸氣外露，亦老奸巨猾，望而生畏。

被指投資額30億人民幣

《封神三部曲》被指總投資額30億人民幣，當中七成用於製作，殷壽大軍攻陷蘇護城池一幕便拍得極具氣勢，且聲畫俱佳，令人聯想起《魔戒三部曲：王者再臨》壓軸人魔大戰。《封》片宣傳重點正是《魔戒》監製Barrie M. Osborne擔任製作顧問，兩者「物有相同」不難理解，卻不代表《封神第一部》1700個電腦特技效果，都能跟《魔戒》相提並論，例如開場仙界出現的神龍及附身妲己的狐妖，感覺便很平面和「輕飄飄」；雷震子外表像塑膠玩具，同樣欠缺質感。

此片結尾收錄兩條彩蛋片段，一是殷壽為狐妖相救，最終死而復生；二是姜太公釣魚之際，驚見申公豹魔法再現，加上外出征戰多年的紂王太師聞仲率領麾下「四天王」魔禮壽等回朝，準備揮軍西岐，為續集揭開序幕。第二部映期尚未公布，但烏爾善已摩拳擦掌，待完成三部曲，將開拍規模更宏大的《鄭和下西洋》六部曲，令人期待。

上映日期：9月28日