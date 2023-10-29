【開箱】《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》 李準基演雙胞胎 擺脫宋仲基影子

【明報專訊】韓國有線頻道tvN劇集《阿斯達年代記》，由《財閥家的小兒子》宋仲基、《我的出走日記》金智媛、《紳士的品格》張東健及《饑渴誘罪》金玉彬合演，以虛構的上古時代為背景，講述文明國家「阿斯達」誕生過程及引發戰爭的神話。全劇18集製作費540億韓圜（約3.1億港元），單在京畿道便斥資100億韓圜（約5800萬港元）建實景，早已計劃拍成系列作。不過2019年播出後收視未如理想，全劇平均6.5%，毁譽參半；有觀眾批評《阿》劇抄《權力遊戲》，造型相似之外，角色名複雜兼古怪，令觀眾難以理解。

上季結局8年後故事

tvN執意開拍第2季《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》，改由韓片《浴血圍城88天》金光植執導，上月9日首播，香港觀眾可於影視串流平台Disney+觀看。首季在Netflix上架，今季「過檔」Disney+。第2季延續上季結局8年後的故事，宋仲基及金智媛的角色改由李準基與申世景演出。

首季講阿斯達有古老預言，象徵劍、鈴鐺及鏡子的3名孩子，將在同一時間出生，並會終結世界。預言中的孩子分別是銀殲、坦雅（申世景飾）及薩雅。銀殲與薩雅（李準基飾）母親阿薩琿（秋瓷炫飾）當年為對抗想殲滅內安脫族的妥坤（張東健飾），愛上一名內安脫族人，誕下銀殲與薩雅。薩雅甫出生就被妥坤搶走，在阿斯達王宮長大。阿薩琿母子逃到瓦韓族，銀殲與瓦韓族的坦雅青梅竹馬。其後阿斯達攻打瓦韓族，後者族人成為阿斯達的奴隸；銀殲逃離阿斯達，承諾拯救瓦韓族人。

其實妥坤跟雙胞胎薩雅與銀殲都是「伊格特」，即薩朗族與內安脫族混種，血液紫色，體能爆發瞬間，眼珠亦呈紫色；但伊格特被視為受詛咒，因此妥坤一直隱藏身分，將所有知其秘密者全部殺死。殘暴的妥坤成為阿斯達第一代國王，娶了海族族長獨女太遏何（金玉彬飾）。首季結尾講坦雅成為阿斯達大祭司；銀殲統一30個民族，成為亞高族首領「伊那伊神氣」；薩雅則是阿斯達軍總司令。坦雅與銀殲失聯多時，不知對方生死，薩雅也不知道失散的雙胞胎弟弟是敵軍首領，銀殲更不知道有個孿生哥哥。

據報鑑於第一季評價，因此修改了今季內容，以輕鬆、爽快情節出發，簡單表達複雜的人物關係。今季主線清晰，講述阿斯達經過8年戰爭，已戰勝多個部族，只剩下「伊那伊神氣」所率領的亞高族，雙方準備開戰。薩雅擔任阿斯達將軍，在戰場終跟銀殲碰面，後者看到跟自己長得一模一樣的薩雅，才得悉有孿生兄弟。擁精兵及武器的阿斯達與亞高族首戰卻敗陣，因銀殲擁有神馬，令敵軍坐騎倒戈，本陷入苦戰的亞高族反敗為勝。

阿斯達的武伯（朴海俊飾）受坦雅所託，安排薩雅及銀殲私下見面，太遏何派來刺客，薩雅與銀殲受傷暈倒。兩人醒來後換了身分，銀殲身在阿斯達被當成薩雅，終與坦雅重逢，後者一眼認出被稱為薩雅的其實是銀殲。被奉為阿斯達守護神的阿拉姆恩留下最後神諭，「當櫸樹裏的阿拉姆恩之劍顯露時，阿拉姆恩將宣布使命」。神諭中所指的阿拉姆恩就是銀殲，後者從坦雅父親列孫（鄭石勇飾）獲得純鐵鑄造的劍，比青銅劍更輕更鋒利。銀殲知其使命是終結阿斯達年代，將以「伊那伊神氣」及阿拉姆恩的身分迎戰。

金玉彬角色最有魅力

第2季戰爭場面拍出浩瀚、萬馬奔騰效果。然而人物多、名稱複雜問題未有改善，阿斯達的軍官將領、王后主管的「火之堡壘」、坦雅主理的「大神殿」、銀殲率領的亞高族，以及內安脫族人，合共數十人，雖然大部分角色與首季相同，但仍難分清角色名字。今季除換了男女主角，內安脫族的雪星及醫女彩恩，亦改由李詩宇與河勝理飾演。

李準基與申世景自從宣布接演第2季後，因「執二攤」未被看好。李準基一人分飾兩角，無論眼神及形態均演出不一樣的感覺，比宋仲基所演的更有成熟味道。申世景演大祭司，也明顯比金智媛更穩重自信。

張東健演沉迷權力的殘暴國王妥坤，今季陷入低潮，其秘密被公開，埋藏多年的恐懼瞬間爆發，開始出現幻覺，令人好奇他的下場會如何。金玉彬飾演太遏何是劇中最有魅力角色，只相信自己，渴望掌握一切，若有不是出於她的佈局，寧玉石俱焚。