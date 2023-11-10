《反黑2》伙老公陳國坤再演夫妻 黃依汶恨戀小鮮肉 陳小春喜兄弟謝天華加盟 拒太太客串

【明報專訊】2017年網劇《反黑》推出後大受歡迎成熱話，全球各大串流平台累計播放次數50億。相隔6年落實開拍第2季，據稱預算近兩億元製作費，動用過百演員，延續首季故事。劇集總監製陳欣健、樂易玲及監製宋本中昨日率領首季演員陳小春、陳國坤、張建聲、吳岱融、黃依汶、吳志雄和王合喜，連同第2季新加盟的謝天華、歐陽靖（MC Jin）、陳山聰、關楚耀、陳煒、陳敏之、肥媽（Maria Cordero）與陳瀅等出席發布會，預計第2季加碼拍至60集，下月正式開拍。陳小春與多年好兄弟謝天華再合作，勾起不少《古惑仔》回憶 。陳國坤與黃依汶戲裏戲外都是夫妻，黃依汶笑稱第2季盼有新感情線，想戀小鮮肉。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

監製宋本中透露花6年時間籌備和不停改劇本，一眾演員均表示等開拍等了6年，第2季延續首季人物故事，另加入其他新角色，期望劇情更緊湊複雜。陳小春稱劇集上季已留伏線，預告加入謝天華的新角色，結果一等便6年，本以為監製放棄拍第2季，慶幸終於落實。

謝天華當自己新人無壓力

陳小春與多年好兄弟謝天華再合作，形容肯定比上季更精彩，「因角色支線多，故事複雜，劇力萬鈞，比起當年謝天華演『Laughing哥』更加厲害」。陳國坤與黃依汶夫妻檔演出，陳小春無意找太太應采兒客串，「太太都有戲癮，但男主外，女主內，如果她拍劇就沒有時間照顧兩子」。

斟外國演員演出

承接《反黑》首季氣勢，謝天華稱沒有壓力，當自己新人，與劇中演員相熟，相信拍攝順利。問他有否勾起昔日拍電影《古惑仔》回憶？謝天華說：「回憶一定有，只不過角色不同，拍出來感覺都會不同。」聽聞第2季耗資兩億製作，又斟外國演員演出，謝天華感興奮又期待。

身兼監製及演員的陳國坤與黃依汶夫妻檔上陣，延續首季劇情演一對，戲裏戲外都是夫妻，只是第2季陳國坤扮演的警員搖身一變成社團負責人。黃依汶笑說：「無論做戲定真實，好可惜他都做我老公，期望套劇加入新感情線，有小鮮肉出現增加新鮮感。」陳國坤稱可以同導演商量，最欣賞宋本中趁疫情被困在家期間，埋首寫劇本又不停改良，黃依汶形容監製是小鬼才。

爆兒子陳真無演戲天分

黃依汶近年大部分時間相夫教子，拍劇屬玩票性質，最擔心工作時間長遭7歲兒子陳真投訴，計劃偶然帶兒子到片場探班。陳國坤認為兒子演出機會微，「我有問兒子鍾不鍾意拍戲，試過叫他即場喊，可是做不到，所以打消演出念頭。他比較喜歡看父母演出，兒子在片場會拿道具槍扮受傷流血影相當玩，踢波才是他目前最大興趣」。

MC Jin喜與偶像再合作

MC Jin與謝天華2011年拍無綫劇《潛行狙擊》，相隔12年再合作，他封謝天華為偶像，稱當自己新人，又賣花讚花香，「我是《反黑》超級粉絲，估不到第2季可以有份參演，覺得好榮幸和奇妙。當年30歲拍劇演社團蠱惑仔跟Laughing哥，現在40多歲，也是演類似角色；狀態上沒多變，相信好快可投入到角色。亦沒有壓力，做好本分，全力以赴，監製給予我很大信心」。

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