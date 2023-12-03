王令塵娶內地超模游天翼 「生B愈多愈好」 張艾嘉榮升奶奶 讚新抱純品上進

【明報專訊】張艾嘉榮升奶奶，兒子王令塵與內地超模游天翼結束7年愛情長跑，昨日在尖沙嘴的酒店舉行婚禮及晚宴。婚禮在歡樂氣氛中完成，張艾嘉開心說自己「畢業」了，將媽媽的工作交給新抱；她對新抱讚不絕口，說好純品又勤力上進，她送上家傳之寶鑽石頸鏈。一對新人喜歡小朋友，新郎王令塵希望生愈多愈好，新娘游天翼會配合努力加油。婚宴獲大批中港台藝人到賀，星光熠熠。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

結婚儀式下午4時舉行，晚上筵開50席，逾600賓客出席。王令塵（Oscar）與游天翼分別穿黑色禮裝及白色婚紗在婚禮儀式結束後接受傳媒訪問，應要求先互吻臉額，再咀嘴3次，新娘見到丈夫面上有唇印，細心用手抹去。

筵開50席 最緊要開心

Oscar表示心情不緊張，見到很多朋友見證他與太太的人生大事感開心。他透露婚禮以歡樂為主，「婚禮喊和感動常有發生，但我們想帶快樂、笑容及輕鬆給賓客，像參加派對一齊玩。（可有斟茶儀式？）沒特別儀式，家人話我們開心最重要。（母親有什麼寄語？）她說人生很漫長，夫妻之間要互相遷就和尊重」。他們只在香港擺酒，不會再到內地和台灣設宴。

新娘獲奶奶送贈家傳之寶

新娘游天翼的婚紗設計簡約，除婚戒外未有佩戴首飾，她說晚上換另一服裝才戴首飾，透露奶奶送她家傳之寶頸鏈，「我會好好珍惜」。婚後是否不設防造人？Oscar表示與太太很喜歡小朋友。想生多少個？他稱愈多愈好，游天翼說：「可以，加油。」Oscar表示會先過二人世界，將工作做好才生小朋友。母親有否恨抱孫？Oscar說：「媽咪教育我隨和及開心，不用被傳統思維綑綁。」他們休息兩天後如常工作，暫不去度蜜月。

張艾嘉：我畢業喇

張艾嘉榮升奶奶非常開心，一直笑不攏嘴，她笑說：「我畢業喇！媽媽的工作交給新抱。他們拍拖好長時間，我一早已視Tianyi（游天翼）為新抱，現在心情開心又平靜，希望他們一直像拍拖時快快樂樂。（傳授夫妻相處之道？）不用教，他們見到我和老公怎樣相處，便知怎樣做。」她大讚新抱純品，「她是個好純的女仔，工作勤力又上進。（給100分？）非常之好，她對Oscar好寬容，Oscar事業心好重，有時因工作忽略另一半，但不是刻意，希望他可放多些時間陪伴太太」。

張艾嘉未有催他們生孩子，至於生多少個就順其自然，「現在養小朋友好辛苦又貴。（將來會否幫手湊孫？）不會，父母自己湊好了，隔代教育未必健康」。將家傳鑽石頸鏈送給新抱？她說：「我當年結婚，媽媽送給我，現在將這條鑽石頸鏈傳給新抱。我屋企較簡單，原不打算那麼高調，但近幾年發生很多不好的事，想大家開心，將喜悅帶給大家。」她表示婚禮、晚宴一切開支都是Oscar負責，不用她贈送，開心很多親友專程由不同地方來港出席婚宴，難得聚首一堂。婚後兒子和新抱是否跟她同住？她說兒媳會在上海定居。

曾國祥見證拍拖到結婚

到賀嘉賓眾多，劉嘉玲、唐鶴德、施南生、竇靖童、徐濠縈、李心潔、張清芳、柯震東、陳柏霖、王陽明、王大陸、鄭文雅、李璨琛、曾國祥，還有鍾鎮濤與太太范姜，上山詩鈉與女兒Hilary，吳建豪與媽媽，其中何超瓊與舊愛楊其龍同場。曾國祥獨自前來，稱太太王敏奕要錄影《獎門人》節目。他稱中學時認識Oscar，「不用傳授夫妻相處之道，Oscar與太太相處好舒服自然，見證他們開始拍拖，現在結婚，替他們高興」。問他有否造人計劃？曾國祥表示無打算生育，因養育小朋友壓力太大，爸爸曾志偉亦沒有催他。

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