【開箱】《藥師少女的獨語》 推理醫療宮鬥愛情大雜燴

【明報專訊】改編自日本作家日向夏同名小說的電視動畫《藥師少女的獨語》，10月21日起在影視串流平台Netflix上架，首季共分24集，因與日本同步播放，每周更新一集，截稿前已播出9集，題材相當有趣，把推理、醫療、宮鬥、愛情等不同元素合而為一，以日本美少女漫畫造型，配合中國式宮廷背景，建構出獨特的風格和愉快的觀影體驗。

原著小說銷量急升

《藥師少女的獨語》今年2月宣布改編拍成動畫前，同名小說銷量已達2100萬冊，穩佔銷量榜十大位置。隨着動畫上架，上月銷量急升300萬冊，可謂互惠互利。動畫故事設定在虛構的「荔國」，講述主角「貓貓」是個其貌不揚卻擁有出色推理能力和豐富藥理知識的17歲女孩，其母曾是青樓名妓，所以自小流連花街，為妓女治病謀生；養父精通醫術，貓貓盡得真傳。

某日貓貓外出採藥，遭人綁架並販賣至後宮，從此成為宮女，意外地被負責管理後宮的宦官壬氏發現其才能。憑藉自身學識和技能，貓貓在勾心鬥角的宮廷中，為皇帝、妃子、武官及宮女等排憂解難，例如她救了玉葉妃女兒一命而獲晉升為貼身侍婢，逐漸建立人脈，同時發掘宮中不為人知的陰暗面。

風格「少鹹多趣」

《藥師少女的獨語》被視為今年秋季日本最矚目的新動畫之一，原著劇本功不可沒，第3集講述芙蓉妃疑因得不到皇帝寵幸，導致精神失常，經常穿著白衣在深夜城牆獨舞，結果以訛傳訛，變成鬧鬼笑話。貓貓憑藉敏銳觀察與醫學常識，否定她患夢遊症的傳聞，揭開事件背後原來隱藏深情故事，貓貓亦樂得保守秘密，讓她達成心願。雖然這集長約20分鐘，但故事結構完整且情理兼備，堪稱短小精悍的最佳示範。另一方面，動畫亦保留原著「少少鹹多多趣」的風格，例如第4集講到貓貓奉皇帝之命，治癒梨花妃喪子之痛，最後功成身退，卻見娘娘擔心皇帝不再寵幸她，貓貓即時傳授她在青樓所習「秘技」，結果令皇帝神魂顛倒，動畫沒有「畫公仔畫出腸」，透露秘技內容，只憑一個梨花妃的巨胸特寫鏡頭，足以令觀眾會心微笑。

角色設計亦是一絕，貓貓一反主角皆屬美女的動畫傳統，她身材矮小、平胸且滿臉雀斑，直至第6集才交代她為免遭青樓顧客性騷擾，才刻意醜化自己容貌的秘密。本劇的「顏值擔當」改由男主角壬氏負責，他雖是個宦官，卻擁有令後宮佳麗都迷戀和羨慕的美貌，唯獨貓貓對他不屑一顧，此舉反而挑起壬氏的好奇，逐漸演變成好感。二人感情戲着墨不算多，最近卻獲日本網民投票選為最佳動畫情侶之一，反映觀眾對他倆的好感度，隨着壬氏真正身分揭盅，估計只會愈來愈高。

《祈憐之歌》女主角唱片尾歌

負責主唱動畫片尾曲《暗號》的AiNA THE END，正是日本導演岩井俊二自編自導新片《祈憐之歌》的女主角，在上月公布第48屆報知電影獎得獎名單，她憑此片贏得最佳新人，果然唱做皆能，值得觀眾關注。

另一方面，劇中為玉葉妃配音的日本著名聲優種崎敦美，角色美艷聰慧，聲線甜美誘人，正是聲演Netflix同期播放《Spy×Family》可愛女孩安妮亞，以及《葬送的芙莉蓮》精靈族魔法使芙莉蓮的同一人，每個角色反差極大，令人不得不佩服日本聲優的彈性和多變。