周海媚病歷疑外泄 入院無意識心跳 北京衛健委關注介入調查

陳勳奇（右）強調沒騙人，稱在醫院沒有放棄救治之前，愛周海媚（左）的人都應抱一絲希望。（網上圖片）

【明報專訊】周海媚周一（11日）驚傳離世，消息一直未獲證實，至前晚「周海媚工作室」在微博發訃告，證實周海媚因病醫治無效，12月11日去世，終年57歲。噩耗震驚娛樂圈，周海媚好友、粉絲及網民感到惋惜。昨日網上流傳一張疑是周海媚的電子病歷照片，資料顯示獨居的病人患有高血壓及系統性紅斑狼瘡症，被同事在11日上午發現倒地，送院時已喪失意識，心跳停止。對於病人資料疑外泄，北市順義區衛健委正展開調查。呂良偉得知舊愛周海媚離世感突然，於網上發文：「謝謝你帶給世界這麼多美好。」前日強調周海媚還在人世的陳勳奇遭網民炮轟。

娛樂組

周海媚周一突然傳出在北京寓所暈倒離世噩耗，一直未獲證實，至前晚她的工作室在微博發文表示：「我們沉痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」周海媚離世消息震驚各界，之後網上流傳一張電子病歷照片，記錄病人資料、病史、診斷及處方。

照片中姓名一欄印有「周海媚」3字，年齡57歲。病歷資料顯示患者獨居，患有高血壓及系統性紅斑狼瘡症，12月11日早上10時許被同事發現倒地，喪失意識、心跳停止1小時，最近一周咳嗽、呼吸困難，在家中自行吸氧。雖然電子病歷照中的資料與周海媚相符，但未知真偽。北市順義區衛健委昨日表示已關注到該情况，正介入調查，「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果」。

陳勳奇強調沒騙人

導演陳勳奇前日上午接受傳媒訪問時，表示周海媚最近患病住進北京一家醫院接受治療，他說：「到今天12目12日上午10時30分為止，憑着北京專家醫生的治療，周海媚是有望恢復健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」大批網民在工作室公布周海媚死訊後，到陳勳奇的微博留言鬧他不負責任胡亂發言騙人。陳勳奇回應網民：「我沒給誰騙，也不要騙誰！在醫院沒有放棄救治之前，我們愛她的人都應抱着一絲希望，祈願她能渡過難關！」

舊愛突離世 呂良偉心情難平復

周海媚1988年與呂良偉於美國拉斯維加斯「秘婚」，但兩人只登記未有完成正式註冊結婚手續。呂良偉前晚得知噩耗，在微博悼念寫道：「太突然了！海味（周海媚），一路走好，聽到這個消息久久不能平靜，謝謝你帶給世界這麼多美好，願你在另一個世界繼續歡笑。希望家人節哀，保重身體。」

曾與周海媚合作拍戲的任達華接受傳媒訪問，慨嘆天妒紅顏，他回憶周海媚是溫柔的女孩子，人很好，十分投契。他表示周海媚健康一直麻麻，容易瘀傷，因此不能太大力碰她，拍動作戲時會惜住對方，「願她一路好走，大家都會懷念她」。張兆輝與周海媚合演過不少劇集，對於周海媚逝世十分傷心和痛心，「她是我合作最多的女主角，她最後一套無綫劇《神鎗狙擊》，也是我們最後一次合作」。與周海媚合演無綫劇《義不容情》、《今生無悔》等的溫兆倫亦發文表示很難過。

10月底曾碰面 李若彤想不到成永別

李若彤今年10月底曾與周海媚工作中碰面，她貼出兩人穿古裝合照，留言︰「聽到這個消息非常震驚和難過，10月底我們還在工作中碰面，沒想到成了最後一次相見。我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。 」曾華倩眼中的周海媚是美麗愛笑的傻大姐，難以接受對方離世的事，會永遠懷念她。

周海媚在內地發展多年，10年前與范冰冰、張鈞甯及李治廷合演劇集《武媚娘傳奇》，范冰冰表示10年前與周海媚經歷229天拍攝和相處，被對方極高的職業素養和專業能力折服，對海媚姐突然離世深感惋惜。張鈞甯對前輩周海媚的印象是客氣、耿直、可愛、專業，謝謝她帶給華語影視這麼多美好的作品；李治廷難忘周海媚開朗和帶給身邊人的溫暖。