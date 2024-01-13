效力TVB 23年不獲續約 蕭徽勇：覺得好冷漠

【明報專訊】45歲蕭徽勇（Gordon哥哥）效力TVB 23年，前晚在社交平台宣布離巢，他寫道：「自2001年3月入讀第17期藝員訓練班，便開始了差不多23年的夢幻之旅。高低起跌甜酸苦辣，真係由頭到尾都咁好味。多謝電視廣播有限公司（TVB）的養育之恩。感激我遇見的所有經歷及人和事。永不抱怨，從不後悔，積極迎接將來更多新挑戰。」

兩年前轉做全職配音員

Gordon回覆《明報》稱，公布離巢並非要鬧TVB，只想業內人士知道他回復自由身，可邀他工作；昨日也接到工作聯絡，他亦開工拍廣告。Gordon兩年前因被TVB cut騷，不再續藝員約，轉到配音組成全職配音員，兩年合約屆滿，收到一封「多謝信」就結束，他說：「行政上這處理啱規矩，但沒有人跟我講一聲，令人覺得好冷漠。」Gordon是TVB宣傳的常任旁白之一，《多啦A夢》源義雄（靜香爸爸）、《射鵰英雄傳》完顏洪烈也是他配音。他稱過往明珠台、myTV SUPER的外購劇皆有配音，現在主要配音的只有翡翠台與J2台的內地劇，配音組由80多人減到現在40多人。

揸的士幫補生計

Gordon稱早年在TVB身兼兩職，做兒童節目主持又拍劇，後期專注做演員及配音工作，故薪酬很好，但近年不斷被cut騷，故4年前已謀定後路，揸的士幫補生計。他稱單配音的人工不夠交租，以前揸的士是兼職，現在成為正職，起碼應付到生活開支，又可以兼顧幕前與配音工作。

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