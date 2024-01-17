娛樂場：「影談系列」——張家振 重映《縱橫四海》《奪面雙雄》回顧闖荷李活之路

知名監製張家振精選4部他不同時期在香港、荷李活和北京製作的力作重映。

【明報專訊】香港電影資料館今年推出新一輯「影談系列」，精選4部國際知名監製張家振參與製作的電影放映，並邀得張家振親臨資料館出席1月20及21日的映後談，聯同電影監製谷薇麗和錢小蕙，以及電影專家何思穎與登徒，分享他豐盛的電影經歷與體會。

助香港台前幕後開拓國際市場

活躍影圈超過40年的張家振，曾參與多部香港和荷李活經典電影製作，論香港電影的荷李活因緣，張家振是關鍵名字。他戰後生於香港，從小看港片長大，南北不拘，「只差沒有看潮語片」，亦不時看西片。

1960年代末，張家振赴美讀建築和電影，留學8年後回港加入嘉禾製片部，涉足電影發行，先後為德寶與電影工作室等公司的出品開拓國際市場，讓李小龍兒子李國豪、楊紫瓊、吳宇森與周潤發等人在海外打響名聲。

首部西片被嘲「講英語的香港電影」

1990年代初，張家振伙吳宇森和谷薇麗成立新里程電影公司，製作包括《縱橫四海》與《我愛扭紋柴》等受觀眾歡迎的港產片。及後轉戰美國，與吳宇森合組公司，一監一導，由最初動作男星尚格雲頓主演的《終極標靶》，被人譏為「一部講英語的香港電影」，迎難而上，到後來揚名國際，拍攝尊特拉華達與尼古拉斯基治主演的《奪面雙雄》，以及《職業特工隊2》。張家振亦為他欣賞的演員，如周潤發、楊紫瓊等做推手，助他們在美國寫下演藝事業新章。

在美發展10多年的張家振，2008年到北京為吳宇森籌拍《赤壁》，在美國「開山劈石」式的艱巨經歷重演一次。此後他長駐北京，再闖出另一片天，直至近年才退休。

精選4力作 搞笑動作俱備

張家振入行40多年，於幾個不同地區的電影業界堅毅實幹，矢志當跨文化搭橋築路人，為的就是電影。是次他為「影談系列」精選4部於不同時期在香港、荷李活和北京製作的力作，包括周潤發、張國榮和鍾楚紅主演的《縱橫四海》（4K修復版）；張家振監製、吳宇森執導荷李活片《奪面雙雄》，劇情圍繞探員與恐怖分子陰差陽錯對調面孔和身分，在香港和美國叫好叫座，成為二人拍檔的荷李活代表作之一。

動作喜劇《無字頭四殺手》，以黑色幽默和荒誕顛覆當時荷李活殺手電影。最後是張家振為楊紫瓊度身訂做的武俠片《劍雨》，讓她發揮女俠身手，同時演繹複雜內心戲，盡展魅力。

時間：2024年1月20日、21日

地點：香港電影資料館電影院

票價：45元