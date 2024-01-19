【開箱】《孫家兄弟》楊紫瓊為保護家人 奇異女俠化身黑道一姐

李松璞（左）飾演楊紫瓊（右）么兒，個性柔弱依賴，跟殺人不眨眼的哥哥形成強烈對比。

【明報專訊】去年憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡史上首位華裔金像影后的楊紫瓊，先後接拍影視串流平台Disney+劇集《西遊ABC》和Netflix新劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun），巧合的是三部影視作品均以美國新移民家庭為背景。從後者獲得「爛番茄」網站給予86%好評、觀眾好感度更達92%可見，《孫家兄弟》口碑跟已「鍍金」的《奇異女俠玩救宇宙》不相伯仲。

英語節目收視亞軍

《西遊ABC》早前宣布不拍續集，故事被迫爛尾，令觀眾感失望；至於楊紫瓊主演新劇《孫家兄弟》由另一金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）丈夫畢科卓（Brad Falchuk）擔任製作人，本月5日在Netflix上架，目前佔據英語節目收視榜亞軍，僅次於《逝者不安息》之下，成績相當不俗，希望不會重蹈《西》劇覆轍。

《孫家兄弟》共分8集，全劇出現次數最多的台詞是「保護家人」，亦是本劇最堪玩味的主題。故事由台灣最大黑道組織「玉龍幫」幫主大孫（寇世勳飾）遭人暗殺說起，他受重傷昏迷，幫會高層吩咐其子兼殺手查爾斯（錢裕揚飾）趕赴美國洛杉磯，照顧隱居當地的母親艾琳（楊紫瓊飾）和弟弟布魯斯（李松璞飾）。查爾斯認定暗殺行動是綽號睡眼詹的台灣敵人所為，母親卻有不同見解，只有就讀醫科的布魯斯蒙在鼓裏，對於父兄真正身分感到茫然，更遑論手足情深。

廣東話對白感親切

隨着事態發展不斷改變，自稱「義仁拳」的新派組織派員追殺艾琳母子，睡眼詹親赴美國要求跟玉龍幫聯手對付共同敵人，加上與查爾斯識於微時的女檢察官艾莉克絲介入調查，都令各人關係變得複雜難測，究竟誰是敵是友？「保護家人」可會淪為樣板式口號？

第6集其中一幕講述艾琳秘密返回台北跟母親見面，母女以廣東話對談，細訴當年她為了保護兒子安全而「離家出走」的苦衷，楊紫瓊演得聲淚俱下，影后級演技令人動容，同時點出「保護家人」的重要性。不過，她在第8集跟兒子吵架時，卻泄露了隱藏多年的心願，就是統領台灣黑道，改變傳統生態，這跟「保護家人」的主旨卻又背道而馳，令人看得混亂。

今季以大孫罪有應得，艾琳收拾心情，決定重返台灣，代夫掌管幫會，查爾斯兄弟亦和好如初，重新感受血濃於水的意義，總算大團圓結局，理應見好就收，然而片尾彩蛋片段暗示躲在暗處的敵人正磨拳擦掌，槍口正瞄準艾琳母子。錢裕揚接受美媒訪問時表示，期望下季可在他成長的台北取景多拍幾集；製作人畢科卓更坦承今季只是故事開始，孫家的旅程仍然漫長，相信Netflix宣布開拍第二季的日子不遠了。

錢裕揚祖父來頭大

劇中飾演楊紫瓊長子查爾斯的錢裕揚來頭不小，祖父是台灣前外交部長兼監察院長錢復，父親是銀行家錢國維，被視為前途無可限量的「政三代」，加上他習武多年，17歲學泰拳，近年改為鑽研巴西柔術，為了演好殺手角色，劇集開鏡前3個月接受密集式體能、技擊等訓練，動作場面應付自如。

不過，同樣是澡堂大戰，韓片《救命卡特》拍得更緊張刺激且血腥暴力，難免令人覺得《孫家兄弟》點到即止，未盡全力。另外，李松璞飾演楊紫瓊么兒布魯斯，現實中的他同樣來自移民家庭，由不諳英語的母親獨自帶着子女到美國生活，因此他在《孫》劇的表現，大可視為本色演技。