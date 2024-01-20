【娛樂場】音樂記載成長階段 江海迦堅持創作夢

【明報專訊】江海迦（AGA）相隔4年，再推出個人大碟《Agatha》。Agatha其實是AGA的英文名全寫，AGA說：「因為今次大碟的歌曲比較個人。過去4年經歷了很多事，亦令我成長了佷多。今次大碟入面的歌，創作了不同的曲風和故事，當中包含了很多自己的觀點與感受，所以特別揀了自己全名做大碟名。」

今次大碟似是記錄AGA這10年中成長過程的一本紀念冊。一些曾經出現在AGA生命中很重要的句子，都會收錄在這大碟的實體版當中。因為這些句子及鼓勵她的人，令AGA沒有放棄音樂，一步一步走到今日。因此，今次這張10周年紀念大碟，無論在歌曲、相片及大碟，都記錄着Agatha變成AGA的音樂路。

排除萬難踏紅館

2013年起以「AGA」為名出道，花了10年時間尋找自我；在音樂路上不斷尋找自己的同時，亦不斷尋找各種音樂風格。身為創作歌手，音樂的路就等於個人成長道路，每一首歌就如足印。最初AGA寫了很多作品，卻充斥着很多不信任的聲音，但她堅持這個創作夢，排除萬難直至10年後的今日，終於帶着所有作品到紅館，以「創作」去學會如何保護那顆初心，

AGA說：「成為歌手前，雖然不斷創作，身邊總是聽到很多反對聲音。常常會覺得，做創作是邁向成熟的道路，過程緩慢而細膩，但用音符記錄不同的階段，堅持着這個創作夢，直至10年後，終於成為一個能夠擁有屬於自己演唱會的創作歌手，曾經陪伴自己的所有音符分享給大家，把曾經被認為的不可能變成可能。」10年前抱着紅館夢出道，10年後踏上人生重要舞台，「All Songs Are Composed By AGA」一句出現在她紅館演唱會的LED Wall上，鼓勵AGA多年來的奮鬥與堅持，同時是一個重要的里程碑。關於AGA的音樂，與她合作無間的監製舒文曾形容，「AGA看待一首歌，並不只是一首歌或一個音符，而是一個package」。編曲、主唱、和音、混音、MV製作、形象設計等，每首歌的每個相關細節，她總想嘗試不同風格、加入不同元素。

期待下一個10年

出道10年，AGA對未來的路充滿期待，「我覺得這是一個重要的里程碑，感謝身邊每一個一路互相陪伴、互相成長、互相扶持的人。非常期待下一個新開始。相信下一個10年，也會繼續由音樂帶着我去走每一步。希望繼續跟大家分享，我以音樂記錄的每個成長階段與生活點滴」。