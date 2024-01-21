【開箱】《王者天下3：命運之炎》 戰爭場面可觀 鋪陳角色稍遜

【明報專訊】《今際之國的有栖》山崎賢人伙拍《東京復仇者》吉澤亮主演電影《王者天下》，改編自同名漫畫，2019年在日本大賣57.3億日圓（約3億港元），成為當年最賣座電影季軍，更是真人演出電影年度冠軍。2022年原班人馬拍續集《王者天下2：至遙遠的大地》，收51.6億日圓（約2.7億港元），佔全年最賣座第5位。《王者天下3：命運之炎》去年在日本上映，收56億日圓（約2.9億港元），續佔年度第5。整個系列可在影視串流平台Netflix重溫，第3集剛於本月10日上架，錄得240萬觀看次數，成為1月8至14日非英語電影榜季軍。無論電影票房或串流平台收視均成績不錯，卻被評跟足原著漫畫未必是好電影。

今集圍繞趙攻秦

原泰久創作的漫畫《王者天下》，2006年開始在《週刊Young Jump》連載至今未完，單行本超過70冊，截至去年11月，累計發行量逾億本，大受歡迎。故事以中國戰國時代為背景，講述秦國少年李信因戰亂失去雙親，在收留他的里長家過着奴隸生活。李信夢想成為大將軍，輔助秦王嬴政統一天下。漫畫由秦始皇登基開始，目前講到他在位第14年。比起漫畫，電影版「進度」緩慢，3集加起來大概只講到漫畫版第16卷。首集描述年輕阿信（山崎賢人飾）遇上同為奴隸的阿漂（吉澤亮飾），兩人一起習武，矢志成為大將軍。阿漂由於長得跟嬴政一模一樣，被秦國官員帶入宮，成為嬴政替身卻被殺。阿信原打算替阿漂報仇，但被嬴政統一天下的決心所感動，答應輔助對方奪走所有政權，登上帝位成就大業。電影版第2集講魏國準備攻打秦國，嬴政下令軍隊在蛇甘平原與魏軍決戰，阿信與幾名同鄉兄弟披甲上陣。秦軍陷入困境，不單遇上魏國天生將才吳慶，魏軍更早着先機佔據有利位置；阿信所屬部隊奉命突擊，面臨九死一生命運。

《王者天下3》圍繞趙國攻打秦國的「馬陽之戰」，秦王委任王騎（大澤隆夫飾）擔任將軍，命阿信組織百人「飛信隊」偷襲趙軍的馮忌（片岡愛之助飾），迫使趙軍主帥龐煖（吉川晃司飾）現身。劇情還加插漫畫「紫夏編」，講述嬴政在趙國當人質時，黑市商人紫夏（渡邊杏飾）冒生命危險將嬴政送回秦國。

橫店取景 還原漫畫場景

《王者天下》動畫版口碑不佳，真人演出亦被視為難以改編。《圖書館戰爭》佐藤信介執導的電影版，原著作者原泰久親自編劇，保證原汁原味，並找來日本最具叫座力的演員擔綱，除了山崎賢人與吉澤亮，還有長澤正美、橋本環奈、玉木宏、清野菜名、山田裕貴、山本耕史、佐藤浩巿及小栗旬等參演，他們戲分不多，但只看卡士已經值回票價。

此片在中國橫店拍攝，還原漫畫場景，幾乎相同的美術與服裝設計；最值得稱讚是戲中戰爭場面，活現原著中的靜態畫面，動作設計及電腦效果居功至偉。講述阿信與亦師亦友姜瘣（清野菜名飾）帶隊越過千軍萬馬偷襲馮忌，使出驚人武功，十分精彩。

《王者天下3》「神還原」戰爭場面，卻缺乏細節鋪陳角色與故事。漫畫篇幅較多，角色可描繪細膩，可是兩小時的電影，很難重現漫畫節奏及對白；為了交代劇情，很多時變成主角在「說故事」，而且許多情節要交代，彷彿變成多個零碎小故事，影響整體觀感。片中以服裝、美術及動作場面最有水準，今集也看到兩男主角成長，其中李信率領百人「飛信隊」偷襲敵軍，開始有將軍風範。另外，《王者天下4》落實今年7月12日在日本上映，說不定香港觀衆稍後有機會在Netflix欣賞。