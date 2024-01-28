【開箱】《紙房子：柏林》 戀愛至上的珠寶大盜

柏林愛上有夫之婦卡蜜兒，甚至把偷竊拍賣行珠寶得來巨額贓款奉上亦在所不計。

【明報專訊】曾被譽為西班牙神劇的《紙房子》（Money Heist），2017年推出首季後大受歡迎，2021年結局仍人氣不減，製作公司未幾宣布開拍前傳《紙房子：柏林》（Berlin），去年12月29日在影視串流平台Netflix上架；故事發生在主角「柏林」（Pedro Alonso飾）策劃西班牙皇家造幣廠劫案前，還未得悉自己患上絕症，令他可以精心策劃4400萬美元珠寶械劫案，並談一場刻骨銘心的戀愛，盡情享受人生最巔峰時刻。

角色深入民心 重現幕前

柏林在《紙房子》第2季已死，但因角色深入民心，編劇於是安排他在第3至5季透過其他人的回憶片段重現幕前。《柏林》集中講述他的精彩人生，來自盜賊世家的柏林，一生組織過3個打劫團隊，這次參與巴黎珠寶劫案的班底，並不包括《紙房子》主角兼同父異母兄弟「教授」（Alvaro Morte飾），而是首次登場的助手兼開鎖達人羅伊、天才電子工程師凱拉、大學教授達米安、身材健碩的布魯斯，以及背景神秘的實習生卡梅倫。

為了潛入薛維耶諾拍賣行盜取天價珠寶，柏林團隊先從奸商手上強搶古董「聖杯」作餌，誘使教堂負責人誤信他們是考古學家，批准他們到教堂地底挖掘隧道，通往拍賣行保險庫之餘，同時留意拍賣行主任波利亞克的一舉一動，藉以獲取重要情報。然而在監視過程中，柏林迷上對方妻子卡蜜兒（Samantha Siqueiros飾），令三度離婚的他重新找到相信愛情的理由，癡戀程度甚至在他得悉神父搶走聖杯令計劃隨時觸礁，以及跟卡蜜兒到歌劇院約會之間，毫不猶豫選擇後者，反映柏林就是個無可救藥、戀愛大過天的浪漫主義者。

《柏林》結局交代團隊幾經艱辛，終於成功奪寶；同一時間，卡蜜兒識穿柏林真正身分，認定對方只是利用她的身分來達成目的，而非真心相愛，於是聽從閨密建議，直接跟柏林「攤牌」，聲稱擁有對方打劫證據，要脅他交出40%贓款，否則報警一拍兩散。事實上柏林早已把她的所謂證據消除，但因心愛女方，毫不猶豫奉上巨額鈔票，令她心滿意足離去。由此可見在柏林心目中，金錢雖然重要，愛情才是偉大。

表面打劫 暗地討論家庭愛情

《紙房子》表面上講述一班亡命之徒打劫過程，然而在槍林彈雨間，暗地討論家庭牽絆，以及歌頌愛情萬歲。《柏林》規模明顯較小，集中探討愛情的多樣，例如柏林雖三度離婚，仍盲目相信愛情，亦不受世俗約束，跟已婚卡蜜兒大搞不倫三角戀；羅伊與卡梅倫共度患難終擦出愛火，女方昔日情傷，因而獲得治癒；還有個性與喜好完全相反的布魯斯和凱拉，最終打破年齡界限，談一場快樂的「姊弟戀」。

柏林在召開第一次劫案會議時，已下達「不可愛上拍檔」規定，結果幾乎全員違規。曾受情傷的卡梅倫說過：「愛情是階段疾病。」顯然這個說法絕不適用於柏林，因他罹患的是「不治之症」，雖然熱中於盜竊，但在愛情面前，錢財亦不過身外物，正如卡蜜兒要脅分贓，柏林雙手奉上，因他深信「愛是生命中唯一美好的事物」，絕非金錢可以衡量。

《紙房子》角色客串

為了令忠實粉絲更有親切感，曾在《紙房子》鬥個你死我活的兩名西班牙女警：席耶拉和尚未改正歸邪的「里斯本」，均有客串《柏林》，二人獲巴黎警方借調到此緝捕柏林歸案；遺憾的是教授未有登場，否則將更熱鬧。從另一角度看，或許製作人不欲教授搶去柏林風頭，所以兄弟才無緣合作。隨着《柏林》上架後4星期蟬聯Netflix非英語節目收視冠軍，劇集有望添食，屆時教授出場還未遲。