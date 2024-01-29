鍾柔美詹天文2月減產應付DSE 畢業擬新西蘭旅行探姚焯菲

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）前晚演出無綫籌款節目《慈善星輝仁濟夜》，Yumi表示最近推出抒情歌《下一個暑假》，希望展示跳唱歌以外潛能。提到她獲無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》最具潛質新人，After Class隊友姚焯菲（Chantel）失落此獎，粉絲替偶像不值。Yumi說：「我攞完獎去慶功宴，Chantel和JW（王灝兒）都有來，大家替我開心，沒有不快，大家都付出好多努力。」對於Chantel已回新西蘭升學，Yumi與Windy感不捨，希望完成中學文憑試（DSE）後可結伴到新西蘭探望對方，作為畢業旅行。

Yumi與Windy將於4月考DSE，二人打算2月開始減少工作，專心溫書。Windy說：「我模擬考試成績超乎意料的好，經過努力補習，數學有明顯進步，由不及格變及格，有信心音樂和中文拿到好成績。」

Yumi拒認學霸

Yumi考模擬試成績也不錯，但覺爭取5**不容易，又澄清從沒自稱學霸，「攞好成績要靠努力，只能夠做好自己，不要再叫我學霸」。同屬應屆考生的二人沒視彼此為對手，反而會互相交流溫習的模擬試題，大家選修科不同，未有一起溫書。Windy說：「我覺得讀書是天分，校內有一對孖生兄弟不用死背書，已拿到好成績。」

記者：鍾一虹