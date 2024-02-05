【娛樂場】《年會不能停！》 篤爆職場潛規則 代打工仔出氣

【明報專訊】大鵬、白客與莊達菲主演，董潤年執導兼編劇電影《年會不能停！》在內地12月底跨年上映，至今逾一個月，至昨日單日票房仍佔榜首，上映38日累計票房逾12億人民幣。豆瓣評分高達8.2，是近年少有高評分的國產片，更被形容為年度黑馬。《年會不能停！》2月1日在港上映，沒有什麼宣傳，上映場次也不多，觀眾好易錯過睇好戲。

男主角之一大鵬（原名董成鵬），較為港人熟悉的作品包括周星馳監製、徐克導演的《西遊伏妖篇》；許誠毅執導、梁朝偉主演的《捉妖記2》，以及去年底在港上映，與林家棟合演的《第八個嫌疑人》。大鵬是內地著名演員趙本山弟子，集主持、歌手、演員、導演和編劇於一身，執導的《吉祥》獲第55屆金馬獎最佳劇情短片。

一則新聞啟發創作靈感

大鵬在《年會不能停！》施展渾身解數，演活戲中小人物，呈現職場照妖鏡，贏得觀眾共鳴，成為社會熱話。大鵬說：「現實職場當中很多人其實都壓抑着，不會發出這樣的聲音和做出那樣的事，這部電影替大家把那些話說出來，或許能讓人看得過癮又解氣。」

導演兼編劇董潤年透露創作《年會不能停！》靈感來自2020年一則社會新聞，北京高級寫字樓，保安發現一個流浪漢在大樓住了一個月，他假裝在這裏上班，白天躲在儲藏室，夜晚才出來吃東西。他清楚大廠（高知名度企業）內部的架構和運作，哪個部門不加班，哪個部門人少，在哪裏能睡覺、洗澡。董潤年發覺原來嚴密職場體系，也能讓聰明人找到生活的縫隙，藉戲中主角胡建林的嘴，篤爆很多職場潛規則。

「藍領」變「金領」笑料百出

《年會不能停！》故事講述工廠資深鉗工胡建林（大鵬飾）負責培訓工作，但屬下極不配合。他工作的工廠屬大廠之下，大廠因財政危機要大裁員，同時又斥巨資搞年會做門面工夫。

胡建林陰差陽錯被調入大廠，知道「錯調」的人事經理馬傑（白客飾）為保飯碗而隱瞞、四處周旋。胡建林經歷由工廠鉗工到晉身大廠核心人物，從「藍領」變「金領」。胡建林因與大廠環境格格不入而笑料百出，也像一面職場照妖鏡，照出職場眾生相。

胡建林在本要裁員的大廠，大逆轉一路升職成年薪百萬一族。人事經理馬傑想在錯調事件中全身而退，最後年會還是繼續舉行，胡建林想扭轉原本效力的工廠命運。故事雖近乎童話，但胡建林的經歷，一班打工仔很有共鳴。