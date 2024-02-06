【開箱】《烏有之地》 馬東石握緊拳頭 硬闖《烏托邦浩劫》平行宇宙

【明報專訊】《犯罪都巿》系列主角馬東石參演韓國動作片《烏有之地》，講述大地震發生後3年，世界變成廢墟，罪犯無法無天，人類為了生存而展開鬥爭的故事。《犯罪都巿》系列大受歡迎，第2及3集在韓國錄得破千萬入場人次佳績，第4集有望今年上半年公映，《烏有之地》趁新片開畫前，上月26日先透過影視串流平台Netflix上架，算是為馬東石的拳頭做「熱身」。

與《烏托邦浩劫》有關

李秉憲、朴敘俊及朴寶英主演韓片《烏托邦浩劫》，跟《烏有之地》有着相同背景，兩片創作概念來自韓國網漫《愉快的孤立》第二部曲《愉快的鄰居》，講述一群中學生遇上大地震，被困在校園地下室，後來他們逃離校園，留守「皇宮公寓」發生的事情。《烏托邦浩劫》與《烏有之地》只取漫畫結構，內容與角色另行創作，兩片只提大地震發生後，有幢名叫「皇宮公寓」的大廈並沒倒塌而已。

《烏有之地》講述韓國發生大地震，全國變成廢墟，南山（馬東石飾）和崔知關（李濬榮飾）靠狩獵維生，利用所得肉食，跟其他人交換生活必需品。南山因為未能保護女兒而感內疚，因此對貌似其女的鄰居韓秀娜（盧正義飾）及其婆婆延壽（成炳淑飾）照顧有加。

某日一名自稱老師（張榮男飾）現身廢墟，得悉有幢大廈很安全，內有乾淨食水及糧食，為了栽培象徵未來的年輕人，希望帶秀娜到大廈居住，然而後者覺得大廈並不尋常，尤其是當中領袖兼科學家梁基秀（李熙俊飾）。秀娜因與婆婆失聯，於是設法逃走。另一方面，南山和知關遇上女軍人李恩護（安智慧飾），得悉基秀利用年輕人進行人體實驗，為了拯救秀娜而決定闖入大廈。

動作指導首次執導

《烏有之地》是《犯罪都市》系列的動作指導許明行首次執導電影，他跟馬東石合作無間，戲中動作場面結合格鬥、拳擊、柔術及槍戰等不同元素，例如馬東石一拳打到敵人飛起，甚至令打穿石屎牆，視覺效果出色。戰鬥場地亦多元化，幾乎每隔10分鐘就轉換場景，從空地、廢墟、地下通道、樓梯、走廊、教室及實驗室等，令人目不暇給。電影片長107分鐘，動作戲幾乎佔據三分之二，觀眾幾乎沒有喘息空間。

電影聚焦動作場面，劇情難免相對薄弱。故事並不複雜，正反兩派角色分明，例如科學家梁基秀為了救活女兒而進行人體實驗，可是編劇並沒交代為何只用年輕人做研究、為何強迫他們飲用特製食水，以及有人施針藥後會變成怪物等，令觀眾留下不少問號。

演員方面，馬東石邊打邊搞笑是電影看點之一，他與李濬榮默契不錯，後者近期頻演反派角色如《D.P：逃兵追緝令》及《假面女郎》，今次一改風格，化身不懂事但善良的男生，頗有新鮮感。戲中反派李熙俊以救活女兒為藉口，進行瘋狂人體實驗，甚至利用實驗結果來操控人心，表現令人心寒。

李秉憲購版權拍劇

《烏有之地》與《烏托邦浩劫》故事背景來自同一網漫，其實兩片內容並無直接關係，更像平行宇宙各自發展。事實上，李秉憲創辦BH娛樂公司計劃把原著製作成系列，現已開拍同名電視劇《愉快的孤立》，由成侑彬、元志安及趙賢哲主演，另一劇集《混凝土巿場》則講述災後重生的故事，換上李在仁和洪慶演出。

《烏有之地》在Netflix上架後，韓國本土與海外觀眾評價各異，韓國NAVER電影網站只有5分（10分為滿分），Daum更給予2.4分（5分為滿分）不及格，反觀美國「爛番茄」綜合15篇影評，得出73%分數相當不俗。另外，此片Netflix上架首3日全球已錄得1430萬觀看次數，成為1月22至28日非英語電影收視冠軍。