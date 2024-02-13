【娛樂場】《我愛扭紋柴》賀歲片遺珠 重溫羅啟銳愛情喜劇言志之作

【明報專訊】今年賀歲片首檔《飯戲攻心2》、《盜月者》與《臨時劫案》，首檔《飯戲攻心2》、《盜月者》與《臨時劫案》，票房暫時領先。除了新片，32年前的賀歲片亦在今個龍年重映，大玩集體回憶，包括1992年張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如與毛舜筠等主演的《家有囍事》4K修復版，以特別場次上映。還有當年同期上映的賀歲片《我愛扭紋柴》，今日（13日）於M+大台階放映一場，此片由羅啟銳執導，他與張婉婷編劇，周潤發、鄭裕玲、黃秋生與毛舜筠等主演。

香港電影評論學會的社交平台特別介紹《我愛扭紋柴》重映，形容此片為「賀歲片遺珠」，「大台階賀歲片今年挑選了《我愛扭紋柴》，讓大家可以在大銀幕上一再重溫由羅啟銳編導的賀歲片遺珠」。主辦單位提到1992年賀歲片大戰，《家有囍事》等三片一早搶先推出，《我愛扭紋柴》卻慢條斯理等到年廿八才登場。影片別樹一幟，沒有瘋狂胡鬧加料炮製，以冷門新界圍頭原居民為題，別有一番親切情趣。

賀歲片票房亞軍

周潤發飾演圍頭村長吳山水，老土而不失風趣；青梅竹馬女友郭飛螢（鄭裕玲飾）在英國唐人街住了幾年，變成前衛打扮的崩妹歸來，一口圍頭英文，二人成了歡喜冤家。毛舜筠、黃秋生與劉嘉玲等配角演得奔放好玩，妙不可言。對導演羅啟銳來說，《我愛扭紋柴》是以愛情喜劇言志之作，比他1987年編劇的《秋天的童話》更有過來人的感觸，其文藝片格局在賀歲片中絕無僅有。毛舜筠與黃秋生憑此片入圍競逐第12屆香港電影金像獎最佳男、女配角。

翻查資料，1992年有多部電影搶攻賀歲檔，競爭激烈，包括《家有囍事》、許冠文與黎明的《神算》、成龍、張曼玉與利智的《雙龍會》，這3部戲同期上映；《我愛扭紋柴》遲一星期上映。當年《家有囍事》以4900萬成賀歲片票房之冠，《我愛扭紋柴》收3600多萬，比《神算》與《雙龍會》高。

經典對白惹人發笑

《我愛扭紋柴》放映消息勾起戲迷集體回憶，有提到周潤發與鄭裕玲拍完《我愛扭紋柴》後，再沒合作拍戲，兩人是觀眾心目中的經典熒幕CP。有分享戲中經典對白，陳輝虹跟鄭裕玲解釋何謂「百洗為伶俐」，鄭裕玲反問：「咁我喺你面前洗個屎塔洗一百次，然後煲粥畀你食，你食唔食呀？」有網民留言稱睇字都回憶起畫面想笑。

黃秋生帶領一班侍應以報佳音形式唱出「生炒排骨飯」，相當洗腦；還有周潤發跟黃秋生講的圍頭話，一句「你個摳泥」（你個死人頭），令人印象難忘。

《我愛扭紋柴》

放映日期：2月13日（周二）下午3時

地點：M+大台階

票價：85元