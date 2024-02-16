【娛樂場】《尋找世界另一個我 台灣篇》 因父狄龍 譚俊彥甫出世揚名台灣

【明報專訊】無綫新節目《尋找世界另一個我 台灣篇》被形容為綜藝版《尋人記》。昨晚首播，譚俊彥打頭陣，之後有陳展鵬、黃智雯與郭柏姸。他們先後到台灣尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事與閒話家常外，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動。為了增加趣味，製作組專誠請來撞名樂壇天后的無綫藝人：2016年參加港姐入行的葉蒨文和2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲擔任旁白。

正所謂「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名住在世界另一個地方的人，會是什麼感覺？為有最真實反應，節目以半真人騷方式拍攝，藝人出發前雖然對「另一個自己」零concept，但同樣認為是最好的處理方法。據工作人員說：「佢哋咁樣拍出嚟先有驚喜，先至係最真實的反應同情緒。」製作團隊透露整個節目由構思、籌備到完成，前後共花了兩年時間，單是尋找「同名同姓聯盟」已需時大半年。

3個「譚俊彥」一見如故

每組「同名同姓聯盟」在尋找另一個自己的過程中，都有特別的相處與體驗，有一起坐飛機為人生開創新一頁，在馬路以各自喜愛的方式風馳電掣；模擬speed dating，以及直闖夜店尋找人生初體驗。

首星期3個「譚俊彥」率先登場，為尋找身處台灣的兩個譚俊彥，香港譚俊彥（Shaun）通過了「眾裏尋車」和「踩單車」兩大挑戰，尋覓目標人物，先後與兩台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、魚市場、公路與海旁等不同地方，暢談人生、美食、車和減壓方法等，還大談父親經。

名導演張徹親命名

Shaun在節目中罕談對父親狄龍看法，「爸爸很嚴厲，但也很好笑，小時候教我如果人家說你好、誇（獎）你，你就把那個人減20分，我到𠵱家都仲覺得佢係包青天」。Shaun提到小時候由於不敢跟父親說話，母親成為他與爸爸的溝通橋樑，因而被笑稱「Mummy's boy」。

談到俊彥這個名字，Shaun透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思；亦因父親狄龍， Shaun出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥稱當年看新聞已知道自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣分亦由當刻開始萌芽。

含淚唱《Yesterday》

兩台灣譚俊彥本身並無任何關連，甚至生活圈子與年齡層亦截然不同，但二人因一件事，雖身處不同時空而牽連在一起；兩台灣譚俊彥對此均大表驚歎：「怎麼會那麼巧。」Shaun說：「我聽完覺得好黐線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」「譚俊彥聯盟」只相處了3天，但由於同名同姓，3人恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談，臨近尾聲，感性的Shaun還流下了不捨的眼淚，獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊給兩台灣譚俊彥。

《尋找世界另一個我 台灣篇》

2月15日起

逢周四、五晚10時30分翡翠台播映