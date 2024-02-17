伍富橋太太梁兆楹發長文反擊負評 「不要用你們把尺衡量我們婚姻」

【明報專訊】伍富橋2022年與拍拖半年的富家女梁兆楹結婚，被冠以「億萬駙馬」稱號。兩人由相戀、結婚至今，伍富橋不斷被網民嘲諷「靠老婆發達」、「億萬駙馬食軟飯」，他曾介意負評，後來在太太幫助下學會放鬆，但仍很介意外界中傷太太及批評外形。一直未有發聲的梁兆楹前日罕有在社交網發長文反擊網民，她寫道︰「兩個人能走在一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究柢是兩個人的事，旁人也不必參與了吧。每個人也有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」她指與伍富橋跟一般夫妻一樣，會爭吵會磨合，也會為未來擔憂柴米油鹽，跟大家沒有不同。她說與丈夫在某些人心中一定是特別的出眾，「不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定」。

「人無完人 看人先看自己」

梁兆楹表示不是一個出眾的妻子，但有信心一定不會是很差的另一半。她認為不偷不搶，不做壞事的正常人，會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由，「我只是一個人的另一半，並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我們的婚姻」。她有感伍富橋的職業很多時不能發表意見，開心不開心也不能盡訴，她初時也一樣，不想影響他，但仔細想，她不是公眾人物，不為人師表，也不是紳士，社交帳號純屬個人分享，她想發表是：「人無完人，看人先看自己，稱人也稱己。」她最後稱雖然在文中爆粗，但內心非常平靜，只是做回自己。

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