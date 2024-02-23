疫下拍《怒潮》兩度隔離21日 張家輝悶到發瘋 酒店房裸跑

【明報專訊】張家輝主演電影《怒潮》前晚舉行好友優先場，該片疫情期間在內地及澳門取景，經歷兩次21天隔離，悶到在房內裸跑。目前《怒潮》在內地上映，票房逾2億元人民幣，他認為在現今市道，成績已不錯。張家輝從影數十年，感嘆現今電影業跌入很冷及不穩定氣候，變化前所未有，不知幾時會好，只可以大家努力做好本分。

記者：柯美

攝影：劉永銳

張家輝前晚到銅鑼灣出席電影《怒潮》好友優先場，稱該片在疫情期間拍攝，因分別在內地和澳門取景，經歷兩次21日隔離，情况好恐怖，酒店走廊經常噴消毒噴霧，似拍《驅魔人》，服務員敲門送餐，開門又不見人，印象好深刻。

張家輝笑言在酒店房食和瞓似坐監，更悶到裸跑，「我要求酒店提供啞鈴和跑步機給我做運動，但仍是覺得好悶，於是在房間對住海景裸跑，不過也不外如是，不好玩，可能出街裸跑衝擊會較大」。

讚阮經天王大陸努力夠拼搏

張家輝片中有很多打鬥動作場面，由於導演喜歡有質感的韓國動作片，便邀請韓國武指設計動作鏡頭，以及訓練演員，去到拍攝地點就進行訓練，他說：「不過拍攝時沒用到訓練的動作，我問點解，對方稱目的只是訓練我們的體力和意志。無論最後是否用到，當為自我鍛煉也不錯。動作指導很遷就大家，特別難的動作，事前會試好，拍攝時沒有受傷，主要拍打鬥、圍毆及暗殺戲。」在《怒潮》跟另外兩名型男阮經天、王大陸合作，張家輝讚兩人好努力及拼搏。對於王大陸感情生活多姿多采，最近又有新戀情，張家輝笑言是對方的本事。

影業跌入寒冬 不知何時回暖

《怒潮》已在內地上映，目前票房逾2億元人民幣，張家輝感滿意，他說：「現在全球經濟和電影業都跌入一個很冷、很不穩定的氣候，我拍電影多年，適逢在這氣氛下，唯有盡量做好自己，因為變化前所未有，亦沒有人能知道何時好些或不好、何時回暖或好過以前。對不穩定的氣候都有些擔心，這種氣候點解會出現，又幾時會過去，真的不知道，所以不想太多，大家努力做好本分。」

為《贖夢》做後期 趕年中上映

張家輝農曆新年與家人外遊數天，之後繼續為執導電影《贖夢》在泰國做後期工作，所以最近穿梭香港和泰國兩地，希望今年中可以上映。《贖夢》演員有陳法拉、劉俊謙等，他說自己只演出一部分，因太多戲的話，不能兼顧導演工作。

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