【娛樂場】《一條麻甩在東莞》 王祖藍回鄉吃喝玩樂

【明報專訊】麥長青兩年前為無綫主持節目《一條麻甩在廣州》，到廣州尋找不同美食，近日節目在J2重播，節目中麥長青釋放「吃貨」天性，盡展演員以外貪吃的一面，既有在大排檔吃得盡興的麻甩形象，又有飲咖啡吃甜品的文青一面。與此同時，王祖藍主持新一輯《一條麻甩在東莞》亦即將播映，延續《一條麻甩》系列。

王祖藍選擇到東莞拍攝，因祖籍東莞，他又名「厚街男孩」，帶領觀眾見識極具嶺南風的東莞美食，還帶大家在東莞各地區吃喝玩樂，深入體驗東莞的各方面，包括東莞最「潮」的一面、珍貴的非遺文化、獨一無二的風俗習慣等。

走入老街尋莞城味道

東莞臨江面海，水產特別豐富，而虎門位於珠江口入海位置，鹹淡水交界令虎門的海鮮特別鮮美。王祖藍除了介紹蟹餅、麻蝦、黃皮頭這些當地人最愛的海鮮佳餚外，還會介紹蟛蜞、禾蟲這些平時少見的水鄉美食。街頭小吃素來都是地方菜式的起源地，王祖藍走進一條條的東莞老街，尋找最地道的莞城味道，馳名的燒鵝瀨、聲名遠揚的臘味和燒肉、有悠久歷史的九大簋及將軍飯，以及特色美食奇香雞和鹹薑水。

東莞對中華文化傳承和堅守，反映在一項項非遺美食與工藝上，單是石龍鎮的一條非遺街，眼前的東莞舞麒麟、紅漆木屐、新昌鼓、石龍麥芽糖等一系列的非遺，叫王祖藍大開眼界。

品嘗兩款非遺美食

在另一個地方高埗鎮，王祖藍一天內就品嘗了兩款非遺美食——冼沙魚丸、保安圍扣肉。

在百年古鎮茶山鎮中，王祖藍走過南社古村、狀元路，參觀謝遇奇家廟，感受歷史巨輪的痕迹。但除了深厚的歷史底蘊，東莞亦有它「潮」的一面，更被評為「潮玩之都」，加上國產IP近幾年大放光彩，王祖藍當然要帶大家認識東莞原創原產的潮玩IP。

挑戰廚藝 水鄉唱粵曲

除了「品嘗」與「觀賞」東莞，王祖藍更落手落腳「體驗」這個地方，在石碣鎮跟大排檔的大廚PK乾炒牛河，在高埗鎮挑戰整魚丸和扣肉，又鼓起無比勇氣學習處理沙蟲，路過文化氣息濃厚的水鄉道滘鎮，祖藍更按捺不住步上戲台，唱起經典粵曲。

《一條麻甩在東莞》

2月24日myTVGold首播（共13集）

首周上架兩集，其後逢周六更新兩集