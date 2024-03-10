【娛樂場】內地劇《永安夢》 歐陽娜娜徐正溪搞笑「哭暈了」

【明報專訊】內地古裝虐戀劇《永安夢》改編小說《長安第一美人》，由星二代歐陽娜娜與古裝美男徐正溪主演，開播以來獲不少好評。

徐：角色刀子嘴豆腐心

故事講述有「長安第一美人」之稱的侯府千金沈甄（歐陽娜娜飾）從小嬌寵長大，乖巧伶俐，沒想到因城西渠垮塌，負責工事的父親沈文祁一夜獲罪，身陷牢獄，家族傾覆。沈家兩個女兒沈姌、沈甄先後落入泥沼，後者只能經營香粉餬口。此時負責調查此案的廷尉陸時硯（徐正溪飾）頻夢見一名神秘女子而陷入困惑，後來發現朝思暮想的夢中人正是罪臣之女沈甄，於是誘使女方成為自己的外室，兩人追查城西渠一案的過程中墮入愛河，彼此情根深種。陸時硯不負所托，在沈甄幫助下查明案情真相，然而真正的幕後黑手卻朝着兩人漸漸逼近。

38歲徐正溪演過不少內地劇，有《重紫》、《嫣語賦》及《花琉璃軼聞》等，每部詮釋角色風格都大相徑庭，今次在《永安夢》飾演的男主角陸時硯，性格設定更為鮮明，角色擁有與別不同的超能力，能夠切身感受到沈甄的難過。首集播出後有網民笑稱：「沈甄一集哭3次，時硯一集就暈3次。」徐正溪形容角色刀子嘴豆腐心，「陸時硯是一個有謀有智的人，表面自負冷峻，但他擁有一顆善良正義的心。他最特別的地方，是沈甄一哭，他就會感應到；而且把他所做的夢拼湊起來，就是一段完美的虐戀故事，可能是另一個維度的自己所發生的故事，又可能是陸時硯的前世記憶」。

娜娜穿古裝拉大提琴

23歲歐陽娜娜睽違4年再拍劇，不少觀眾認為演技明顯進步，連場哭戲難不倒她。從小學習大提琴的她，劇中是個琴棋書畫樣樣精通的千金，少不了出現彈奏古琴的畫面。有網民笑稱：「應該來把大提琴。」沒想到導演在花絮中曝光她穿古裝拉大提琴的鏡頭，當時拍攝彈奏古琴部分，因歐陽娜娜隨身帶着大提琴，空檔時工作人員請她演奏一曲，她便穿古裝拉大提琴。網民笑說：「沒想到能在古裝劇裏欣賞大提琴。」

有讚題材新穎 有彈俗套

歐陽娜娜與徐正溪在《永安夢》的演出被指展現默契，劇中一起經歷的種種困難考驗後，感情更加深厚。至於題材被讚新穎及緊湊，其中男女主角之間的「哭暈了」設定，不少網民都說很歡樂，十分搞笑。還有讚服裝設計，有高水準的古裝劇質感。相對亦有網民負評，認為劇情有點俗套，人物形象單薄缺乏深度，還有劇情轉折有時頗突兀等。不過整體認為吸引觀眾追看，有獨特的魅力。

《永安夢》已在黃Viu煲劇平台上架