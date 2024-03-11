【娛樂場】《三生有幸》MV半個月破百萬點擊 周殷廷首包辦曲詞創佳績

【明報專訊】周殷廷（Yan Ting）出道9年，今年推出親自作曲、填詞、監製兼任MV導演的新歌《三生有幸》打響頭炮，MV在YouTube上架半個月破112萬點播，並連續11日登YouTube熱門音樂影片第一位。

《三生有幸》是《遲了悔改》和《意外現場》的第三部曲。2021年推出的《遲了悔改》，是ViuTV劇《太平紋身店》主題曲，YouTube點播近970萬，《意外現場》點播也逾415萬。加上今次《三生有幸》氣勢如虹，有網民力推他明年上各大頒獎台。

以最真誠赤裸表達歌曲內容

周殷廷表示今次完全意想不到新歌有好成績，「第一次參與曲、詞、監，再加導，希望以最真誠赤裸嘅方式畀大家感受《三生有幸》，估唔到大家咁鍾意，非常之感激」。

《三生有幸》包含悔意、遺憾與內疚，曾經刻骨銘心的一段愛情，遺留了很多回憶。面對着曾經深愛的人，到對方結婚的一天，自己會出席祝福嗎？周殷廷分享此曲創作靈感，「整首歌的創作是由歌詞開始，『做你嘉賓，當做和你擁吻，共你有過過去，三世都有幸』，存在一種接受和放下的情緒，延伸到創作整首歌的旋律。人生未必要有這樣的遺憾才算圓滿，遺憾是人生其中一部分，最大關鍵是要接受遺憾存在於人生中」。

周殷廷將自己的想法灌注《三生有幸》，每部分都存在他的任性。歌曲開首以悠揚的鋼琴伴奏說故事，編曲加入弦樂，將情緒層層推進，由最初的後悔，到接受，最後放下。

難忘到不同唱片公司叩門

周殷廷透露錄音錄了數take便完成，希望將真實情感凌駕於技巧之上，摒棄過分雕琢，帶出最純粹的感情。至於拍攝MV當日，周殷廷既是導演又是主角，以他擅長的一鏡到尾方法拍攝，4小時內完成。

在香港出世的周殷廷，小時候隨家人移民新加坡，15歲定下做歌手的夢想，大學修讀電影，後來回港追夢。他最難忘拿着自己寫的demo，每日去不同唱片公司叩門，堅持親手將demo交到負責人手上。

日前周殷廷接受鄒凱光（灘叔）主持的網上節目《三叔公園》訪問，灘叔大爆兩人淵源，說「周殷廷」對他而言是陌生名字，做節目前先上網看對方資料，想不到周殷廷到場跟他像認識似的，說好耐冇見，原來疫情期間，周殷廷有段時間跟灘叔度劇本。終於喚醒灘叔記憶，笑言：「當時可能只會『點』佢去叫外賣。」

不贊成粉絲盲撐偶像

周殷廷在節目中分享追夢的堅持與經歷，提到面對批評，稱有網民嫌今次首歌「娘」、old school，他說：「我同網民講唔好咁自大，唔係首首歌都係做畀你，唔好聽，走啦！」他表示接受批評，心臟不會弱小得因評論而被擊倒，更不贊成粉絲盲撐偶像。