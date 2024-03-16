60歲再演變態超人 無懼「露股」 鈴木亮平扮孟波正宗過成龍

【明報專訊】《下剋上球兒》40歲男星鈴木亮平近日獲第17屆亞洲電影大獎頒發「卓越亞洲電影人獎」，日前來港出席頒獎禮並接受本報訪問；他稱得獎後想與更多亞洲電影人合作，在港獲不少製作人邀約，不排除短期內拍港產片。他稱特別喜歡韓片《分手的決心》，還想看《金手指》、《雪豹》及《風之城》。

出道20年的鈴木亮平演出超過90部電影及劇集，稱演藝生涯最重要和最喜歡的是《變態超人》，「這部戲是我人生的轉捩點，因此角為人所認識，工作機會也增多了，直到現在還有觀眾叫我『變態超人』」。提到《變》中露股演出，他稱絕不尷尬，決定當演員瞬間，已棄掉羞恥心。被問到會否再拍《變態超人3》，鈴木笑言想等到60歲，屆時可描述花甲頹廢大叔；還會露股嗎？他說：「我無所謂，只怕大家不想看。」

承認起步慢 開心受梁朝偉讚賞

鈴木亮平入行頭10年多演閒角，近10年才躋身主角之列；他承認比同期出道的演員步伐為慢，但未因此感難過，反覺能以演員為業已很高興，甚至慶幸遲「上位」，「閒角演不好也不會影響作品」。談到去年主演賣座片《Tokyo MER》及藝術片《愛很自私》，鈴木稱很開心《愛》片演出受張藝謀和梁朝偉讚賞，並稱無論商業或藝術片也想繼續演，會努力平衡兩者；未來想挑戰類似《奪寶奇兵》的考古學者角色。

鈴木亮平接拍影視串流平台Netflix新片《城巿獵人》，將於下月25日上架。他表示能飾演兒時最愛動漫人物「孟波」是圓夢，稱為了呈現「孟波」臉小健碩的身形，花了許多工夫，「既要減磅又要操肌，只有兩三個月時間，並不容易」。他會晚上6時後不吃飯，吃蛋白質補充劑等。至於有否看過成龍主演的港版《城巿獵人》，鈴木說：「當然看過！」他視成龍為偶像，當年知對方演《城巿獵人》興奮不已，似兩大偶像「結合」。他記得當年在鄰居家中看《城》片錄影帶，覺得是好電影，但不是他心目中真正的《城巿獵人》；鈴木強調今次其版本非常貼近漫畫原著。

鈴木亮平慨嘆每次來港行色匆匆，無暇四出遊覽，但很開心今次抽空打邊爐，品嘗不同醬料，還挑戰吃田雞、豬腦，大呼「好味」。

《城市獵人》先導預告曝光

另一方面，《城市獵人》昨日公開先導預告和海報；故事講述鈴木亮平飾演的「賞金獵人」冴羽獠（港譯：孟波），與拍檔槙村秀幸（安藤政信飾）透過新宿車站的留言板接受委託，受人錢財替人消災，其後秀幸遇害，冴羽獠臨危受命照顧其妹槙村香（森田望智飾），二人遊走東京地下世界，攜手揭開秀幸死亡真相。

過去成龍、周文健及李敏鎬亦曾扮演孟波，從預告片段可見，鈴木亮平不單造型忠於原著，亦貫徹漫畫主角的好色性格，從他向靚女刑警野上冴子（木村文乃飾）索吻一幕可見一斑。另外，新片沿用同名動畫片尾曲、「樂壇教父」小室哲哉統領音樂組合TM NETWORK主唱經典《Get Wild》，改編成為新版《Get Wild Continual》，不少網民留言表示「聽到《Get Wild》就安心了」、「看到《城市獵人》就會想起《Get Wild》」等，反應相當熱烈。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳