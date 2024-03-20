剪短髮回歸劇組 李佳芯：好彩監製記得我

【明報專訊】李佳芯（Ali）繼2021年拍劇集《有種好男人》後，相隔近3年終回歸劇組，參演新劇《麻雀樂團》，同劇藝人有譚俊彥、郭柏妍及黃洛妍等，昨日試造型。Ali透露與TVB傾續約未有新進展，但相信今次不是告別作。譚俊彥首次跟Ali合作拍劇，原來兩人曾一起登台，劇中有機會再次合唱，他為Ali平反，大讚唱得好，絕不是「魔音」。

譚俊彥為角色學彈琴

Ali為了角色將長髮剪短，由年輕少女演到熟女，還要落場打麻將，她說：「本身識打，但唔識計番數。」譚俊彥亦要為角色學彈琴，他笑道：「我是全屋彈琴最差的一個，連個女都走過來話我。」他指劇中講述Ali幫他追夢，關係如動漫《城市獵人》的孟波與惠香，劇情很卡通，十分輕鬆。他透露之前與Ali登台合唱《小酒窩》，當時給予對方8分。Ali自嘲當時是「魔音」階段，今次在劇中會再合唱。譚俊彥笑道：「現在她無『魔音』，後浪太犀利。」

Ali：今次不是告別作

Ali相隔近3年再拍劇，問是否強勢回歸？她說：「不是！咁啱監製記得我，真係好彩，其實這套劇原定早些開拍，但因太多控制不到的因素。」她稱沒計過相隔多久再拍劇，但不會不習慣，因回到劇組見到拍檔，感覺立即返晒嚟，亦希望拍多些劇，相信今次不是告別作，「演員當然希望拍劇遇到好角色，對我來講沒變過，依然鍾意拍劇」。問到與無綫洽談續約進展？她說：「之前有傾，但未有咁快update。」

郭柏妍同樣將留了多年的長髮剪短，認為是合適時間試新嘢，感覺很不同，都開心，她說：「入行前已留長髮，為了角色都捨得剪，因有心理準備，所以剪的時候沒有喊。」她指角色要拉大提琴，但之前拍《尋找世界另一個我 台灣篇》弄傷右手，停練幾個月，最近才恢復練習，「拍攝拉大提琴時，希望大家看不出我有壓力」。

黃洛妍首次拍劇當拍MV

黃洛妍首次拍劇，角色是小提琴高手，更將黃色頭髮染黑，她說：「沒有不捨得，其實我對演出沒太多預備，因來得很突然，不過也好開心，絕對是新的嘗試，拉小提琴亦不是沒有壓力，要配合鏡頭，會以拍MV的心態演出。」

記者：林祖傑