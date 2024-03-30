【娛樂場】諜戰劇《追風者》 王一博李沁王陽明爭暗鬥

【明報專訊】內地人氣男星王一博與《慶餘年》李沁、《無間道第二季》王陽主演的愛奇藝諜戰劇《追風者》（原名《長風破浪》）正熱播，由姚曉峯執導，翁良平編劇。製作團隊由籌備到播出花了6年時間，故事架構以金融間諜戰為背景，將金融市場的瞬息萬變緊張刺激，與諜戰較量中的壯烈燃情雙線交織，諜戰中追擊及反追擊，鬥智鬥力鬥膽識，置於死地而後生。

1930年上海風雲變幻

《追風者》講述1930年上海，魏若來（王一博飾）是中央銀行職員，憑出色的工作能力得到高級顧問沈圖南（王陽飾）賞識，然而，魏若來在見證金融領域的腐敗與黑暗後，陷入徬徨與苦悶。在沈近真（李沁飾）的指引下，他找到了內心的光明，並與沈圖南分道揚鑣。在組織的安排下，魏若來和沈近真由上海轉移到江西，參與沒有硝煙的戰爭中，逐步成長為經濟戰線上獨當一面的金融家。這部劇將帶領觀衆穿越時空，感受那時代的風雲變幻與人物成長。

3主角關係錯綜複雜

劇中3主角展開一場明爭暗鬥的較量，他們各擁有多重身分，使劇情充滿懸念和驚喜。王一博飾演的魏若來是肩擔重任、勇往直前的熱血青年；李沁則飾演矢志不移、以初心為信仰之錨的沈近真；王陽則扮演運籌帷幄、執着堅守人生之道的沈圖南。3人之間的關係錯綜複雜，既有沈圖南與魏若來間伯樂與千里馬的知遇之恩，也有沈圖南與沈近真血濃於水的兄妹情深。

7金句惹網民討論

複雜燒腦的諜戰劇情，魏若來與沈近真亦敵亦友又互相試探，由初期有誤會及不信任，之後相知相守，上演悲歡離合。王一博在劇中有不少金句台詞引起網民討論，當中有「你們所看到的貧瘠土地，只要給予時間和耐心，一定會長成足以支撐世界的經濟良田」、「這些髒活累活總是需要有人去做，只是都不被人理解」、「人家不用你，是因為你身上的價值還不夠，你身上的價值要是夠了，什麼履歷經歷關係通通不重要，即便你是顆手雷，他們也要咬緊牙關把你捧在手裏」、「在金融業啊，不比誰掙錢多，也不比誰掙錢快，要比誰活得久」、「我年輕的時候也經常被人拒絕，我就想對方是什麼人，他想要什麼，你把對方琢磨明白了，就知道他要什麼了，一切都好辦了」、「到了銀行本事可以慢慢學，記住要戒食，更要控制欲望」、「不輸，就是贏了」。

王一博10年前男團出道

26歲王一博2014年以5人男團UNIQ出道，2016年成為綜藝節目《天天向上》主持之一，2020年憑劇集《陪你到世界之巔》獲第30屆中國電視金鷹獎「觀眾喜愛的男演員」，成為最年輕得獎者。2023年憑電影《無名》、《長空之王》獲第20屆電影頻道傳媒大獎「最受傳媒關注男主角」榮譽。