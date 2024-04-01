【開箱】《幕府將軍》 日版權力遊戲的文化衝擊

【明報專訊】1980年代美日合作拍攝劇集《大將軍》，由《荊鳥》李察張伯倫（Richard Chamberlain）伙拍日本影帝三船敏郎及島田陽子主演，不但為後者贏得金球獎戲劇最佳女主角殊榮，該劇最高收視達36.9%，並包辦金球獎及艾美獎最佳劇集；相隔逾40年，這部改編自James Clavell小說的劇集，重拍成《幕府將軍》（Shogun），今年2月底在影視串流平台Disney+首播兩集，明日將播出第7集，爾虞我詐的權力鬥爭劇情漸入高潮。此劇在爛番茄網站的90篇評論文章綜合得出99%好評，觀衆評分亦有93%，看來看法一致。

以首名白人武士為主角原型

《幕府將軍》講述公元1600年，日本正值「百年內戰」，將領吉井虎永（真田廣之飾）因威名而成為眾矢之的，為保命必須對抗來自攝政委員會成員的聯手攻擊；此時來自歐洲的神秘輪船於沿海漁村出現，帶來了目標摧毁日本耶穌會神父及葡萄牙商人的英國水手John Blackthorne（高斯莫謝維斯飾），輾轉成為虎永扭轉劣勢的關鍵人物。由於言語不通，虎永派遣家道中落的貴族餘裔戶田鞠子（澤井杏奈飾）擔任翻譯。

據悉「萬人迷」木村拓哉本獲邀演出《幕府將軍》，但受疫情及檔期影響，最終推辭，其角色最後由《雷神奇俠3：諸神黃昏》淺野忠信接棒。劇集播出後發現後者飾演的樫木藪重，戲分遠不如真田廣之、扮演John的《浴血黑幫》男星高斯莫謝維斯（Cosmo Jarvis）及歌手出身的澤井杏奈，而且樫木輔助虎永，顯得卑恭屈膝；木村可能看過劇本後覺得角色不適合自己才推辭。

說此片是日版《權力遊戲》絕不為過，雖改編自小說，卻全都有人物原型；譬如吉井虎永的藍本便是跟織田信長、豐臣秀吉並稱「戰國三傑」的德川家康，劇中正是描寫他建立江戶幕府盛世前的一段腥風血雨日子。前任幕府將軍太閤離世後，由五大武士領主攝政，扶植年幼少主繼位，但他勢力及能力俱強而招妒， 以石堂為首的攝政委員會成員急欲除之，雙方無可避免一戰。

劇中透過英國水手John一角帶來文化衝擊；他的原型正是英國航海家William Adams，漂流到日本後被德川家康聘為外交顧問，對其功績滿意，於是封為武士，賜予佩刀及封地，成為日本史上首名白人武士。劇中的John對於虎永的善待，有時不明所以，例如把一名寡婦許配給他。日本人對主人的服從態度，亦令其難以理解，對生命的看法亦南轅北轍；譬如他把獵物懸掛屋頂，不許任何人觸碰，稱違者賜死，怎料動物屍體久放劇臭無比，最終年邁園丁把其丟掉並遭賜死。John只是戲言，他們卻全部當真，令他懊悔不已，亦難明他們為什麽可以輕易奪取性命。

澤井杏奈英語太流利反突兀

1980年代《大將軍》在日本實地取景，《幕府將軍》不惜工本搭景拍攝，雖然有日本顧問從旁協助，看來美輪美奐，但跟大部分重塑舊香港的電腦加工電影一樣，斧鑿痕迹明顯，又或者只要看過NHK電視台大河劇就會明白分別何在。不過此劇拍攝地震或對戰場面不錯，揮刀殺馬砍頭等鏡頭更相當血腥，大概只有串流平台能容納。

另外，舊版中除了李察張伯倫，島田陽子是唯一說英語對白女演員，但並不流利，需靠語言指導幫忙，這反而顯得角色可信。《幕府將軍》澤井杏奈跟她演同一角色，拍過《彈珠人生》、《狂野時速9》的她，於新西蘭出生，因父親工作關係，曾在菲律賓及香港生活，英語幾乎沒有任何口音，對於在封閉的17世紀日本而言，即使已跟葡萄牙人做生意，戶田鞠子又是虔誠天主教徒，但也不可能英語流利得像放洋十多年？高水準程度甚至可在聯合國當即時傳譯，放在那個年代是否有點突兀？劇情安排鞠子跟少主母親落葉夫人（二階堂富美飾）是童年好友，但後者幾乎到劇集中段才現身，二階堂富美演繹冷艷富權謀的角色，一新耳目，相信也是往後劇情發展的重要人物。