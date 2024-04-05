【開箱】續談《3體》 內容精簡製作優質 期待下季「黑暗森林法則」

【明報專訊】本欄昨談到改編內地作家劉慈欣得獎小說的《3體》，上月在影視串流平台Netflix上架，成為全球非英語節目收視冠軍。Netflix版《3體》以8集篇幅交代小說首集超過300頁的複雜劇情，內容無可避免經過大幅刪改和濃縮，結果遭讀者詬病，實在可以理解；但書中提及重大事件如「古箏行動」、「階梯計劃」等仍得以保留。另外，《3體》參考2006年內地《科幻世界》雜誌連載的小說舊版，以葉文潔在文革時代的悲慘遭遇為故事原點，令結構更完整，亦有助觀眾理解事件的來龍去脈。

讀者不滿小說男主角分拆為二

內地騰訊製作的《3體》共30集，不單有大量篇幅交代劇情發展，同時保留原著的科學和人文精神，對於讀者來說，滿意度自然比Netflix版本較高。去年1月在央視首播，由刑警史強（于和偉飾）負責調查多宗科學家自殺案說起，有關文革的敘述刻意押後，故事編排貼近2007年發行的小說單行本。

內地讀者和媒體另一不滿是Netflix版本把小說男主角汪淼「買一開二」，分拆成兩名牛津大學女科學家程慬及奧姬；程慬參與虛擬實境遊戲，獲邀成為警方臥底，並透過「古箏行動」把三體組織成員藏身的審判日號油輪摧毀；奧姬負責研究納米技術、目睹倒數時計異象，雖然反對警方殺害無辜的組織成員，但仍協助程慬完成「階梯計劃」。她倆代表角色性格的對立面貌：一個理性一個感性，令觀眾更易投入劇情；更重要的是，飾演奧姬的《狂野時速：雙雄聯盟》女星伊莎岡莎莉絲（Eiza Gonzalez）外表漂亮，演技出色，為新劇增添不少分數，難怪《3體》之後，佳烈治（Guy Ritchie）執導的《無限制軍團》（The Ministry of Ungentlemanly Warfare）及另外兩齣新片都指定她當女主角，人氣有望更上層樓。

演員可觀 電腦特效出色

《3體》除了伊莎岡莎莉絲之外，其他演員陣容亦可觀，包括《尚氣與十環幫傳奇》王漢斌（Benedict Wong，前譯黃凱旋）飾演刑警大史、《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）和《從心看我》祖雲艾迪堡（Jovan Adepo）扮演「牛津五人組」成員，《權》劇另一男星里安根寧咸（Liam Cunningham）則是大史的上司維德，經過修改劇本後，他們大部分都能繼續演出第2季，為觀眾追看《3體》提供更大誘因。

據報《3體》製作費1.6億美元（約12.5億港元），比Netflix《One Piece》及《降世神通：最後的氣宗》等改編劇更高，電腦特技效果亦更出色，例如第3集出現三體星人「脫水」後重生、千萬蒙古士兵升空，以及第5集的納米線切割審判日號油輪等場面，視覺上都極震撼。此外，道具製作之精良，亦非內地版可媲美，從程慬等人試玩虛擬實境遊戲所用眼罩，可見一斑。

《3體》上架前，監製已公布開拍續集大計，「今季只拍到小說三部曲的第一集內容，第2季劇集應該可以概括下一部小說《黑暗森林》，不過第3集《死神永生》規模實在太宏大，可能要拍多兩三季才能完成整個小說系列」。《3體》第2季將會聚焦在小說的核心價值「黑暗森林法則」，雖然上架日期未定，但已令不少觀眾期待。