宣傳新劇 女友田中美奈實同場 龜梨和也幫石原里美除污

【明報專訊】《野豬大改造》男星兼KAT-TUN成員龜梨和也，今年初被爆與前主播兼日劇《M我珍愛的人》女星田中美奈實拍拖。雙方所屬事務所沒有否認戀情，稱二人合作後一直保持良好關係。至今交往約半年的龜梨和也與田中美奈實最近在朝日電視台下周播出的新劇《Destiny》碰頭，前晚二人一同出席發布會，成為全場焦點；產後復出的《Destiny》女主角石原里美幾乎被冷落，幸龜梨和也醒目，為石原除去頭髮污物，把焦點帶回主角身上。

文：蘇珮欣

日媒報道，龜梨和也與田中美奈實有共同興趣，均喜歡美容扮靚，2023年秋天一同為美容雜誌拍攝寫真後，發展成為戀人，甚至有傳出二人好事近。戀情公開後，龜梨和也與田中美奈實毫不避嫌，在新劇《Destiny》再度合作。

《Destiny》是《戀愛要夠Deep》37歲女星石原里美產後首次擔正的劇集，故事講述石原里美中三時，父親離世，她畢業後當檢察官，重遇失聯多年的大學同窗，被迫重新面對20年前喪父真相。《Destiny》下周二（9日）開播，香港觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看。

《Destiny》前晚在東京舉行記者會，約400粉絲撐場。龜梨和也與田中美奈實刻意分開企，二人中間夾着石原里美及《大逃殺》男星安藤政信。龜梨與田中沒談及戀情，也未有很多交流，但日媒拍到龜梨不時望向女友。田中美奈實被問及生活上有沒有如命運般的相遇時，「6年前開始飼養的小狗就像命運般的相遇，自此生活起了很大變化，有時因工作關係，將小狗寄住親友家，回家見不到牠會傷心到哭。」龜梨和也未知是否自覺「地位」不如小狗，搭嘴指女友的答案「沒有笑點」。

送布公仔給石原里美孩子

產後復出的石原里美昨日以一襲紅裙現身，甚為搶鏡。龜梨和也發現她的頭髮有污物，主動替她除去，展現暖男一面。石原里美與龜梨和也雖然首度合演劇集，但早已認識；石原里美稱二人光顧同一髮型屋，又大讚龜梨很有男子氣概，為人溫柔又紳士，「他送禮物給我的BB，是一個布娃娃，BB很喜歡，會抱着睡覺。」石原里美又透露很喜歡《Destiny》的劇本，能夠將優秀的作品帶給大家，感到十分高興。