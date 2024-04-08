旗下模特兒學校成立唱片部 徐濤發掘新人攻樂壇

【明報專訊】徐濤近年主力培訓新一代模特兒，昨日舉辦「國際超模特兒大賽2024」總決賽，邀請林寶玉及貝安琪擔任星級評判。徐濤的24歲長女高靖幫手策劃是次比賽，12歲幼子Henry Caddick更上台行catwalk。

今日是徐濤正日生辰，認為年齡是女人秘密，故拒絕透露，只稱生日願望是世界和平、台灣沒地震、人人有工開。女兒高靖表示已提早送生日驚喜，「去年首次在美國買大型屏幕廣告祝賀媽咪生日，她很開心，感動到喊，今年是第二次，有請美國的朋友幫手拍下片段，再加送手袋」。Henry則預告送香水給媽咪；就讀小六的他稱喜歡行騷和唱rap，很享受舞台表演，不過暫時以學業為重，未考慮入行。

簽兩男兩女組歌唱組合

徐濤表示比賽籌備了三四個月，安排來自美國、加拿大及馬來西亞的模特兒參賽，但遇上簽證阻滯，令過程增添壓力。她發掘潛質新人，準備簽約力捧成為演藝新星，「我的模特兒學校會成立唱片部，簽兩男兩女組歌唱組合，7月送他們到韓國做練習生，高靖會擔任經理人」。

林寶玉出戰歐洲小姐

比賽評判林寶玉指勾起當年參選亞姐的回憶，透露今年底再有機會參加大型選美活動，更代表香港出賽，「今年底將飛往意大利參加歐洲小姐競選，壓力不小，因自知亞洲人身形，始終不及外國佳麗高大突出，唯有利用半年時間努力操弗，望展示S身形曲線迎戰。暫未決定揀什麼做才藝表演，打算先用廣東話才用英文介紹自己，會比較特別和有親切感」。林寶玉表示跟徐濤合作，擔任對方模特兒學校經理人，沒因曾任薛影儀經理人鬧不快事件影響，已能做拆彈專家，「做過女團心動女孩經理人，這方面已有經驗。也沒受薛影儀的事影響或留下陰影，反而覺得經歷過高低，會識得輕鬆面對，拆彈絕對沒問題」。

記者：林蘊兒