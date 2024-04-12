【開箱】《破墓》叫好叫座 金高恩「求神拜佛」爭影后

【明報專訊】昨日在港開畫的韓國驚慄片《破墓》，由《娑婆訶：六指人》張宰賢自編自導，《原罪犯》崔岷植、《鬼怪》金高恩、《黑暗榮耀》李到晛及《勝利號》劉海鎮合演。韓國2月22日開畫至今，累計入場人次達1146萬，票房勁收1107億韓圜（約6.3億港元），以製作費140億韓圜（約8100萬港元）計算，回報率相當可觀。叫座之餘口碑亦佳，日前公布第60屆百想藝術大獎提名名單，《破墓》角逐最佳電影、導演、劇本、男女主角、男配角及男新人等，最終捧走多少獎座，下月7日自有分曉。

導演考禮儀師執照

《破墓》講述巫師花林（金高恩飾）和法師峯吉（李到晛飾）接獲美籍韓裔富豪家族的巨額委託，遠赴美國為家族的新生兒驅魔治病。花林感應到祖先的陰影籠罩着整個家族，禍根源自韓國百年祖墳，於是聯同風水大師相德（崔岷植飾）及禮儀師寧根（劉海鎮飾）進行血祭破墓，明知危險重重，仍然挖開墳墓，因而釋放埋藏地下百年的恐怖力量。

憑《娑婆訶：六指人》及《黑祭司》奠定「韓國恐怖大師」地位的張宰賢，新片兼任編劇，創作靈感源自童年目睹一座百年墳墓被挖掘後再重新安葬的往事，他說：「希望能夠把當日感受到的恐懼、好奇和着迷感覺融入片中。」為了忠實呈現事件的真實性，導演深入研究風水師、禮儀師、巫師和法師的不同儀式和習俗，把神秘學、東方薩滿信仰等多種題材融入戲中，又參加數十次葬禮，取得禮儀師執照。雖然電影涉及宗教和靈異題材，卻不覺雜亂，非常難得。

日治時代遺留傷痛

片中主角各施其職，風水師以生物學角度分析土地，判斷五行是否適合安葬；禮儀師負責處理墓裏骸骨，確保儀式順利進行；巫師和法師分別負責安撫亡靈和執行儀式。戲中提及家族風水、葬禮、法事等影響後人的概念，亞洲地區華人應該感到親切，不會因韓國背景而難以理解。

《破墓》故事看似導人迷信，事實卻是講述主角如何破解韓國歷史遺留下來的創傷，例如花林等人完成破墓儀式後，拯救富豪家族的新生兒，可是事情並未完結，墳墓之下還有另一棺材，俗稱「疊墓」，底層棺材更離奇地以直立方式埋葬。相傳在日治期間，日本陰陽師（熟悉天文、占卜及咒術的專家）在韓國各地打入鐵樁，藉此切斷韓國風水地脈，意圖破壞當地人民的精氣和國運。

電影又提到「狐狸砍斷老虎腰」，意謂韓國地勢就像匍匐着的老虎，狐狸則是源自日本神話中「稻荷神」的始祖，相傳日本知名陰陽師安倍晴明就是人與狐妖所生，因此「狐狸」代表日本。電影透過都市傳說，把日本對韓國根深柢固的影響呈現出來，道出韓國人在日治時期的傷痛。

名字車牌暗藏玄機

另一方面，戲中角色名字亦呼應着韓國獨立運動和日治時期相關事迹。相德、花林和峯吉分別是韓國獨立運動功臣「金尚德」、「李華林」和「尹奉吉」的同音字，寧根則與朝鮮末期知識分子「高永根」發音相似。戲中出現車牌號碼，同樣與韓國民主運動有關，相德車牌最後四個數字為「0815」，意指韓國光復節「8月15日」；花林車牌號碼「0301」代表韓國三一獨立運動日；寧根車牌號碼「1945」則代表日本殖民統治正式結束的1945年。

《破墓》主角崔岷植、金高恩、劉海鎮與李到晛均是首次演出驚慄片，金高恩化身巫師大跳「神舞」，表現出色，表情嚇人。最令人驚喜是首次進軍大銀幕的李到晛，一身佛經紋身造型突出，扮演鬼上身更是入木三分。崔岷植與劉海鎮的表現，也是一如既往地精準。《破墓》無論編、導、演都高水準，且看在港能否創下佳績。

上映日期：4月11日