《帝國驕雄2》CinemaCon曝光 瞄準奧斯卡 《死侍與狼人》劇透9分鐘片段

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon本月8日開始一連4天在賭城拉斯維加斯舉行,前日最後一天輪到派拉蒙和迪士尼先後登場,介紹即將上映新片;其中7月24日在港上映的《死侍與狼人》,放映了9分鐘片段。曾為羅素高爾(Russell Crowe)帶來金像影帝殊榮的《帝國驕雄》,除了導演烈尼史葛(Ridley Scott),幕前換了全新班底,相隔逾20年再拍續集,亦於CinemaCon公開首條預告片,很大機會以明年的奧斯卡為目標。

去年迪士尼電影票房一般,就算Marvel旗下的超級英雄片《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》、《Marvel隊長2》,成績也未如理想;所以前日在美國影視博覽CinemaCon最後一天,Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)御駕親征,伙安東尼麥奇(Anthony Mackie)宣傳《美國隊長4:勇敢新世界》,並首次發放片段。

據美媒報道,安東尼麥奇飾演新一代美國隊長,片段中奉召到白宮跟扮演美國總統羅斯(Thunderbolt Ross)的夏里遜福(Harrison Ford)見面,後者要求他重建復仇者聯盟;鏡頭一轉,夏里遜福感激他解決了危機。《美國隊長4》將於明年2月14日上映。除了安東尼,狄維莊遜亦親到現場宣傳《魔海奇緣2》,並介紹片中的新歌曲及色彩繽紛片段。

迪士尼前日還發布了今年內上映的《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)、動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2 )和《獅子王:木法沙》(Mufasa: The Lion King),以及《異形:羅穆盧斯》(Alien: Romulus)的最新片段。不過觀衆焦點,落在《超時空亞當計劃》桑里維(Shawn Levy)執導的《死侍與狼人》身上。此片屬《死侍》系列第3集,雖然「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)未有到場,但桑里維聯同奇雲費格現身,並公開9分鐘片段。大會安排以死侍與狼人造型登場的臨時演員,警告現場觀衆片段中有極多粗口,要求大家關掉手機,聲稱禁止錄影。

導演桑里維表示全新9分鐘片段是特地為在場觀眾炮製,而且比早前公開的預告片更瘋狂爆笑,更百無禁忌。據悉片中死侍帶來出位對白,「令人厭惡的霍士,我要去迪士尼樂園,滾蛋!」其實過去兩部《死侍》均由20世紀霍士製作,新一集正式回歸Marvel,成為迪士尼旗下電影。片段中也有死侍將敏感的可卡因題材惡搞成《魔雪奇緣》歌曲,以及驚喜生日派對上,保安部隊被誤認是異國舞孃,死侍更對一群揮舞警棍的暴徒說:「雖然這是迪士尼電影,但這不是電影《風月俏佳人》!」據悉這9分鐘片段雖禁止錄影,但已成網絡熱話。《死侍與狼人》講述死侍發誓不再當超級英雄,在一家二手車行工作,與一群老同事和朋友平淡度日,但「時間變異管理局」令死侍重回超級英雄陣地,狼人亦於另一時間線強勢加入。

「雷神」宣傳《變形金剛》動畫

派拉蒙電影前日亦介紹了旗下即將上映的新片,包括「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)和《殺手列車》拜仁亨利(Brian Tyree Henry)現身宣傳有份配音的《變形金剛》系列動畫《Transformers One》。《黑豹》女星雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)與《怪奇物語4》祖瑟夫奎因(Joseph Quinn)亦到場宣傳《無聲絕境外傳:首襲日》(A Quiet Place: Day One),焦點卻是烈尼史葛執導的《帝國驕雄2》,上集當年獲奧斯卡12項提名,最終捧走最佳電影、服裝設計、視覺效果及音效等5獎,男主角羅素高爾亦登上影帝寶座。逾20年後,續集將於11月22日上映,估計再次「衝奧」,烈尼史葛繼續執導續集,幕前則換上金像影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)伙拍《最後生還者》佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)和《日麗》保羅麥斯卡(Paul Mescal)演出。前日在CinemaCon發放《帝國驕雄2》首條預告片,烈尼史葛指新片比上集更精彩;片段可見保羅麥斯卡扮演鬥士,跟猴子及騎在犀牛上的士兵有一番激鬥,鬥獸場則灌滿水展開船戰。佩特羅帕斯卡飾演厭戰軍人,丹素華盛頓則似乎扮演保羅麥斯卡的師父,引導他反抗政權。